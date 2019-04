Ignacio Piatti ratera le match d'ouverture de l'Impact

Après six matchs à l'étranger, l'Impact retrouvera finalement la pelouse du stade Saputo, samedi après-midi, contre le Crew de Columbus. Mais c'est sans Ignacio Piatti que le onze montréalais renouera avec ses partisans.

C’est ce que l’entraîneur-chef Rémi Garde a confirmé jeudi matin. Blessé, le milieu argentin n'a toujours pas foulé le terrain avec ses coéquipiers depuis la rencontre du 16 mars à Orlando. Il a raté les trois derniers matchs du club, une défaite de 7-1 contre le Sporting de Kansas City, et des nulles de 0-0 contre New York City FC et D.C. United.

Piatti a subi un contact avant de chuter dans la surface de réparation en deuxième mi-temps du match contre l'Orlando SC. Il est ennuyé par une blessure au genou droit.

Plus de détails à venir