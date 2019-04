Ligue des champions : la Juventus accroche l'Ajax, Barcelone en maîtrise à Manchester

La Juventus de Turin, avec un but de Cristiano Ronaldo pour son retour sur les terrains, a fait match nul 1-1 contre l'Ajax sur sa pelouse, mercredi, à Amsterdam, en quarts de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA.

L'attaquant portugais, blessé le 25 mars à la cuisse droite en sélection nationale, a ouvert la marque juste avant la pause (45e). David Neres a redonné espoir à l'Ajax au retour des vestiaires (46e) en vue du match retour qui aura lieu mardi prochain, à Turin.

L’exploit individuel de Neres a permis à l’Ajax d’arracher un nul aussi frustrant que plein de promesses. Au tour précédent, l'Ajax avait perdu contre le cours du jeu (2-1) sur sa pelouse face au Real Madrid, triple tenant du titre, avant de livrer un récital au stade Santiago Bernabeu au match retour (4-1) pour retrouver les quarts européens pour la première fois depuis 2003.

Ronaldo a puni le manque d'expérience de la jeune équipe néerlandaise. Tout est parti d'une simple touche dans son camp après laquelle la Juve a réussi à remonter le terrain en deux passes. Joao Cancelo a distillé un centre parfait dans la surface pour « CR7 », auteur d'une course formidable pour se défaire du marquage de la charnière De Ligt-Blind et tromper Onana de la tête.

Mais loin d'être abasourdis, les Néerlandais ont réagi dès le coup d'envoi de la seconde période. À l'affût d'une perte de balle de Cancelo, Neres a récupéré le ballon avant de réaliser un slalom dans toute la défense adverse pour battre Wojciech Szczesny.

Privé d'un but par l'épaule de Luke Shaw, Luis Suarez (à gauche) n'a plus marqué en Ligue des champions depuis le 4 avril 2018. Photo : Associated Press / Jon Super

Pendant ce temps, à Manchester, Barcelone et sa vedette Lionel Messi ont pris une option pour les demi-finales en allant s'imposer 1-0 contre Manchester United avec un but contre son camp de Luke Shaw sur une tête de Luis Suarez (12e).

Ce but crucial à l'extérieur permet aux « Blaugrana » d'espérer faire un retour en demi-finale pour la première fois depuis 2015, après quatre échecs consécutifs en quarts.

Les Barcelonais ont certes dominé ce quart de finale aller, mais ils sont loin d'être à l'abri d'un retour des hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, mardi prochain. Ces derniers s'étaient inclinés 2-0 chez eux au match aller du tour précédent contre le Paris Saint-Germain avant de réaliser une incroyable remontée lors de la seconde manche (3-1).

Une nouvelle fois, les probables futurs champions d'Espagne ont pu compter sur Messi pour débloquer la situation. Le capitaine a offert à ses coéquipiers le seul but de la rencontre, tout en donnant de lui-même au point de finir le match avec le nez bien amoché.

Et il n'a pas fallu attendre très longtemps. Rakitic a parfaitement suivi l'appel de l'Argentin pour lober sa passe par-dessus la défense. Le quintuple Ballon d'or s'est excentré pour placer un petit centre sur la tête de Suarez. Ce dernier n'a pas manqué sa chance, croyant l'espace d'un instant pouvoir conjurer le sort.

Mais l'Uruguayen a la guigne : le ballon avait touché l'épaule de Shaw. Une déviation qui le prive d'un but, pour l'imputer contre son camp au latéral anglais, prolongeant la malédiction du mordant attaquant.

Son dernier but en Ligue des champions remonte en effet au quart aller face à la Roma le 4 avril 2018. Et son dernier but européen loin du Camp Nou date de septembre 2015.