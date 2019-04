Jouer pour le Canadien de Montréal, vivre sur une île déserte

BILLET - Malgré ses récents insuccès, Jonathan Drouin se dit heureux avec le Canadien de Montréal. Mais de son propre aveu, médiatiquement parlant, le talentueux attaquant vit sur une île déserte. Peut-être devrait-il commencer à écouter et à lire ce qui se dit et s'écrit à son sujet.

Les joueurs du CH vidaient leurs casiers mardi, et le point de presse donné par Jonathan Drouin a certainement constitué le moment le plus intéressant de cette dernière journée de l’étonnante saison de l’équipe.

Auteur de 18 buts et d’une récolte de 53 points, Drouin a égalé le meilleur rendement offensif de sa carrière. Il a toutefois été limité à un but lors des 25 derniers matchs du calendrier. Il a aussi été blanchi de la feuille de pointage dans 23 de ces cruciaux affrontements, au moment où son équipe avait le plus besoin de sa contribution.

Avec courage et maturité, l’attaquant de 24 ans n’a pas cherché d’excuses. Il a expliqué qu’il avait traversé une période creuse et que cela avait nui à sa confiance. Il a rappelé que son statut de plus haut salarié parmi les attaquants du CH le « force à produire » et que ses coéquipiers, ainsi que lui-même, s’attendent à ce qu’il noircisse constamment la feuille de pointage.

Tout en se disant « à l’aise » avec cette lourde tâche, il s’est attribué la responsabilité de sa soudaine et inopportune baisse de rendement. Il a souligné que ses entraîneurs n’ont jamais cessé de communiquer avec lui pour tenter de l’aider, et il a pris la peine d’ajouter qu’il comprenait pourquoi son temps de jeu avait été réduit dans le segment le plus important du calendrier.

La manière dont Drouin a réagi durant cette période de sécheresse est encore plus impressionnante. Il s’est efforcé de rester un bon coéquipier et de chercher des solutions. Il a choisi de redoubler d’ardeur et de tenter d’aider l’équipe différemment. Il a essayé de maximiser les quelques minutes de jeu qui lui étaient offertes au sein d’un trio inférieur, et il dit avoir même pris le temps d’essayer d’aider les plus jeunes. « Je n’aurais pas réagi comme ça à 18 ou 19 ans », a-t-il admis.

Jonathan Drouin rencontre la presse pour son bilan de saison Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Marc Bergevin a donc raison de trépigner, et pour cause. Son plus talentueux attaquant est en train de réaliser qu’il doit modifier son approche pour passer à l’échelon supérieur.

« Jo était obsédé par les points qui ne venaient pas. Il doit comprendre qu’il doit nous aider différemment même quand il ne marque pas [...] Nous avons vu son jeu évoluer », a-t-il témoigné.

Marc Bergevin Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Jonathan Drouin deviendra un véritable pilier du CH le jour où il valorisera un excellent repli défensif ou une bataille individuelle pour la possession de la rondelle au même titre qu’il valorise un but ou une mention d’aide. L’attaquant de Sainte-Agathe est un impressionniste. Il commence à se résoudre à la nécessité de simplifier son jeu et à l’importance, selon les situations, de faire parfois de la peinture à numéros.

Ça le rendra encore meilleur.

***

Cela dit, ça fait quelques fois que j’entends Drouin se vanter de ne jamais prendre connaissance de ce que véhiculent les médias au sujet du Canadien. Mardi, il a raconté que sa famille et ses proches avaient même reçu l’ordre de ne jamais discuter avec lui de ce qui s’écrit ou se dit à son sujet.

Pour rester sain d’esprit, un athlète doit certainement se donner la chance de décrocher en traçant une ligne claire entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Aucun doute là-dessus. Par contre, respectueusement, je crois que Drouin commet une erreur en s’isolant ainsi.

Il ne consulte pas les médias, mais tient pour acquis qu’à Montréal « les médias et les partisans te tombent dessus » lorsqu’une période creuse survient. Pourtant, durant la séquence d’insuccès dont il se dit lui-même insatisfait, les observateurs sérieux ont rapporté exactement ce que Drouin faisait : à savoir qu’il éprouvait des difficultés en attaque, mais qu’il travaillait fort pour s’en sortir.

Au lieu de vivre excommunicado, Drouin devrait peut-être s’intéresser davantage à ce que font les journalistes qu’il rencontre quotidiennement. Il réaliserait peut-être que lorsque les choses vont mal pour un athlète montréalais, les réactions et analyses sont en général beaucoup plus nuancées qu’il le croit. Cela rehausserait peut-être la qualité de son expérience avec le Tricolore.

Cette histoire rappelle la réaction de Carey Price qui, à la fin de la saison dernière, avait été vivement surpris d’être ovationné au Centre Bell lorsque l’on annonçait qu’il disputait un 557e match dans l’uniforme bleu, blanc et rouge, devenant ainsi le gardien le plus utilisé de l’histoire de l'équipe.

L’an passé, Price connaissait une saison difficile et il en était venu à croire que les partisans lui en voulaient. « Avec tous les moments difficiles vécus cette année, d’avoir la foule qui se lève et qui me témoigne du soutien, ça voulait vraiment dire beaucoup pour moi », avait-il lancé après le match.

***

Dans la LNH, on véhicule un mythe extrêmement tenace au sujet de Montréal. Poliment, les joueurs disent que « quand les choses vont bien », porter l’uniforme du Canadien est une expérience exceptionnelle. Ils sous-entendent ainsi que lorsque les choses vont mal, ce n’est pas loin d’être un enfer.

Pourtant, comme le montre l’histoire vécue par Price, les partisans sont très majoritairement des connaisseurs, des amateurs de hockey raffinés et parfaitement capables de faire la part des choses.

D’ailleurs, samedi dernier, moins de 24 heures après avoir appris que leur équipe était exclue des séries, les partisans du CH ont chaleureusement accueilli leur équipe au Centre Bell (bien avant que Ryan Poehling se mette à remplir le filet). Ils ont ainsi fait savoir aux joueurs qu’ils avaient apprécié les efforts déployés et les résultats obtenus au cours de cette saison de « réinitialisation ».

Pour un partisan qu’on aurait cryogénisé il y a 25 ans, un tel dénouement relèverait de la science-fiction.

Et en ce qui concerne la couverture médiatique de l’équipe, on pourrait facilement arguer qu’elle n’a jamais été assurée de manière aussi compétente et complète dans toute l’histoire de l’organisation. On est loin de l’époque où seuls deux quotidiens francophones et une gazette anglophone occupaient presque tout le terrain.

De nos jours, la concurrence est extrêmement féroce. Les généralistes qui s’aventurent sur le « beat » sont immédiatement démasqués et ignorés par les amateurs. Ces derniers sont de plus en plus exigeants. Ils s’informent auprès de sources multiples, souvent dans plusieurs langues, et suivent attentivement ce qui se passe dans la LNH, dans les circuits mineurs et même outremer.

Le nouveau vice-président affaires publiques et communications du Tricolore, Paul Wilson, devrait peut-être tenter de sensibiliser les joueurs à cette nouvelle réalité. Ils se sentiraient peut-être plus à l’aise dans leur environnement de travail.