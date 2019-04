Combat Dicaire-Lauren : le choc des générations

Le premier face à face officiel entre la championne des super-mi-moyennes de l'IBF Marie-Ève Dicaire et l'aspirante Mikaela Lauren s'est déroulé dans le respect, mercredi, au Casino de Montréal. Mais des messages clairs ont tout de même été envoyés.

Solidement appuyée dans son propos par son entraîneur Stéphane Harnois, Dicaire (14-0, 0 K.-O.) s’est bien sûr dite dans la meilleure forme de sa carrière.

Puis, s’adressant directement à Lauren (31-5, 13 K.-O.), elle a lancé des fleurs à sa rivale en vantant les qualités qu’elle avait observées chez elle étant plus jeune, façon détournée de lui faire porter le poids de ses 11 années de plus. Le pot n'était pas loin derrière.

« Pour moi, tu représentes une grande championne, mais une ex-championne. Maintenant, la championne, c’est moi. C’est ce que l’on verra samedi », a lancé Dicaire à Lauren.

Dans la foulée, Dicaire s’est présentée comme une boxeuse de la nouvelle génération, plus rapide, plus vive, capable de toucher sans être touchée.

Je compte livrer un combat intelligent. Je suis consciente que Mikaela possède énormément d’expérience et de cartes dans son jeu. Mais je serai prête à tout et je resterai fidèle à mon plan de match. Marie-Ève Dicaire

Se présentant comme une boxeuse de défi, Dicaire a relaté comment elle a su redémarrer la machine après la déception vécue lors de la disqualification de la Dominicaine Lina Tejada qu’elle devait affronter le 23 mars dernier.

Résidente de la banlieue nord de Montréal, Dicaire est au nombre des quelque 230 000 abonnés d’Hydro-Québec privés de courant depuis 48 heures. Elle affirme s’être servie de cette situation comme source de motivation supplémentaire.

« Hier, pendant qu’on manquait d’électricité, j’étais dans mes salopettes à manger mon steak froid assise devant le foyer, à la lumière d’une lampe de poche, j’ai pensé un instant qu’à ce moment je devais être au Mexique [elle a repoussé ses vacances pour la tenue de ce combat, NDLR], et je me suis rendue compte que je n’avais aucune envie d’y être. Je me dis que, samedi, je vais lui faire payer dans le ring. »

Dicaire trouve aussi une source de confiance dans le fait qu’elle a remporté 11 de ses 14 combats dans le petit ring du Casino, une sorte d’avantage de la glace.

Lauren affiche son sang-froid

Interrogée sur les prétentions de sa jeune adversaire, Lauren a affiché la confiance de celle qui en a vu bien d’autres au cours de sa carrière.

La vitesse n’a pas vraiment d’importance. Il suffit d’un seul coup de poing pour vous envoyer au tapis. On verra bien si sa vitesse lui permettra de faire face à l’acier suédois. Mikaela Lauren

Âgée de 43 ans, Lauren, ex-membre de l’équipe nationale suédoise de natation, s'apprête à livrer un premier combat en 10 mois. Elle a maintenu une condition physique remarquable. Elle a aussi servi de partenaire d’entraînement pour des amies qui se préparent pour d’autres combats importants.

La Suédoise Mikaela Lauren impose le respect tant par sa stature que par l'assurance amassée au fil de ses 36 combats professionnels Photo : Radio-Canada / Karl Boulanger

Adepte du gymnase, c’est en piscine qu’elle a complété sa préparation.

Pour celle qui a déjà conquis six titres mondiaux dans deux catégories distinctes, l’occasion de se battre à nouveau pour une ceinture mondiale en est une qu’elle ne pouvait refuser. Jamais détrônée en tant que championne WBC et IBO des mi-moyennes, Lauren est également invaincue chez les super-mi-moyennes.

Mais s’il n’en tient qu’à Dicaire, sa ceinture IBF restera au Québec, samedi soir.

Pour la petite histoire, en dépit du très long face à face entre les deux boxeuses devant les objectifs des photographes et de la télévision, Lauren n’a pas tenté d’embrasser Dicaire comme c’est son habitude face à ses rivales à l’approche de ses combats.

Elle lui réserve peut-être ça pour la pesée de vendredi. Dicaire se dit prête à tout.