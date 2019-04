David Lemieux affrontera John Ryder à Las Vegas le 4 mai

« Il arrive un moment dans la carrière de tout boxeur où celui-ci doit changer de division de poids, et c'est ce qui est arrivé à David Lemieux, a mentionné Oscar De La Hoya, fondateur et chef de la direction de Golden Boy Promotions. David Lemieux était le plus puissant cogneur chez les 160 livres, et je suis convaincu qu'il le sera tout autant à 168 livres. John Ryder aura tout un défi entre les mains le 4 mai. »

Le duel pourrait servir de combat éliminatoire, voire pour un titre intérimaire. La WBA a un super champion en Callum Smith, tandis que Saul « Canelo » Alvarez détient la ceinture de champion du monde.

« John Ryder est un bon boxeur. Mais je compte bien lancer un message clair à toute la division des super-moyens avec ma performance du 4 mai, a affirmé Lemieux. À 168 livres, je serai plus fort et plus puissant que je ne l'ai jamais été. »

Originaire de Londres, Ryder est classé au 1er rang de la WBA. Il a affronté quelques-uns des meilleurs boxeurs de la division, dont Rocky Fielding et Billy Joe Saunders.

« Je suis un boxeur polyvalent. Je serai un bagarreur quand il le faudra et un bon technicien quand je le déciderai, a dit Ryder. Ce qui est certain, c'est que nos deux styles combinés garantissent un bon combat pour les partisans. Je ne m'attends pas seulement à gagner, mais à gagner de façon spectaculaire. »

Lemieux n'a pas boxé depuis sa victoire contre Gary O'Sullivan en septembre. À la mi-décembre, son combat contre Tureano Johnson, à New York, a été annulé, parce que le Québécois a souffert de déshydratation, une autre mésaventure dans ses difficultés à respecter la limite des poids moyens à 160 lb.