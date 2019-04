[BALADO] Tellement hockey : Marc Bergevin, un DG confiant

Marc Bergevin s'est montré confiant, mais prudent, au bilan de fin de saison du Canadien. Il doit s'attaquer à de nombreux dossiers et espérer un retour en force de Jonathan Drouin l'an prochain. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 28e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.