Les Maple Leafs à l'heure de la vengeance contre les Bruins

Éliminés en sept matchs l’an passé, les Leafs souhaitent que l’arrivée de John Tavares change quelque peu la donne. Fort de sommets personnels avec 47 buts et 88 points, l’ancien capitaine des Islanders de New York jouera dans les séries pour la première fois en trois ans.

Mike Babcock désire assurément que Tavares fasse une différence, comme il a inscrit 22 points, dont 11 buts, en 24 matchs éliminatoires.

Auston Matthews devra pour sa part hausser son niveau de jeu. Il n'a amassé que deux maigres points dans la série de l’année dernière en plus d’afficher un différentiel de -4. À sa décharge, il n'était revenu au jeu qu'avec neuf matchs à jouer en saison après s'être remis d’une blessure à l’épaule et n'était pas au sommet de sa forme.

Le meilleur marqueur de l’équipe, Mitchell Marner, avait fait beaucoup mieux avec deux buts et sept passes contre les Bruins. Et après une saison remarquable de 94 points, dont 26 buts, il semble prêt à prendre encore plus de responsabilités.

Mitch Marner célèbre un but avec Ron Hainsey et Morgan Rielly. Photo : usa today sports / USA Today Sports

Quatrième attaque du circuit avec 286 buts, Toronto se mesurera à la troisième défense de la LNH. Il n’y a que les Islanders et les Stars de Dallas qui ont donné moins de buts que les 212 accordés par le groupe de Bruce Cassidy.

Et après un début de saison chancelant, Tuukka Rask a retrouvé ses repères et son poste de gardien numéro 1, brièvement perdu aux mains de Jaroslav Halak. Entre le 29 décembre et le 9 mars, Rask est demeuré invaincu en 60 minutes et a signé 16 victoires en 19 rencontres. Le Finlandais a cependant perdu trois de ses quatre derniers départs en donnant 15 buts.

William Nylander devant Tuukka Rask Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Son vis-à-vis Frederik Andersen a inversement connu un solide début de saison avec 16 gains en 23 matchs. Après 50 matchs, il avait une moyenne de buts accordés de 2,54 et un taux d’efficacité de ,918. Mais il n’a gagné que 3 de ses 10 derniers départs et a donné 33 filets.

Le gardien danois a avantage à se ressaisir face à une attaque qui compte sur l’un des meilleurs trios de la ligue en Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak. Ces trois joueurs ont uni leurs efforts pour inscrire 106 buts et 154 passes, même si Bergeron et Pastrnak ont respectivement raté 17 et 16 matchs.

Les Leafs devront trouver une façon de les neutraliser. Au cours de la série du printemps 2018, ils avaient réussi 30 points en 7 matchs.

David Pastrnak (no 88), Brad Marchand (no 63) et Patrice Bergeron (no 37) Photo : Getty Images / Jana Chytilova/Freestyle Photo

Sur le plan des unités spéciales, Boston est 3e pour l'avantage numérique avec un taux de succès de 25,9 %. Celui de la formation de la Ville Reine est à 21,8 %, ce qui la place au 8e échelon. En désavantage numérique, les deux clans sont à égalité avec 79,9 %, au 16e rang de la LNH.

En quatre duels cette saison, les Bruins ont triomphé trois fois des Leafs. Ils ont dominé avec 16 buts contre 10. Et ils ont ultimement coiffé leurs rivaux de l’Ontario au deuxième échelon de la Division atlantique avec 107 points contre 100.

Babcock et ses protégés auront donc fort à faire pour franchir le premier tour des séries, là où ils avaient également péri en 2017 devant les Capitals de Washington.