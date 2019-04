Ligue des champions : Liverpool et Tottenham prennent l'avance en quarts de finale

Liverpool et Tottenham ont pris une sérieuse option sur la victoire, mardi, dans leur quart de finale de la Ligue des champions, respectivement face à Porto et Manchester City.

Finaliste l’an dernier, l’équipe de Liverpool s’est rapprochée du carré d’as avec une victoire de 2-0 face à Porto.

Face à des Portugais dangereux, mais peut-être un peu trop joueurs, les hommes de Jürgen Klopp, pourtant pas spectaculaires, ont su se montrer sérieux.

Leur jeu direct, entre longs ballons et accélérations sur les ailes, risque d'être encore plus efficace dans huit jours à Porto face à un adversaire condamné à marquer trois fois pour se qualifier.

Dès la 5e minute, sur leur première incursion du match, Liverpool profité du contre malheureux d'Oliver Torres sur une frappe de Naby Keita pour lever les bras une première fois.

Roberto Firmino, déjà passeur sur le premier but, a ensuite gardé son sang-froid pour conclure victorieusement un beau centre à ras de terre de Trent Alexander-Arnold devant une défense bien trop en retard.

C'était l'entame idéale pour Liverpool qui est invaincu sur ses terres depuis désormais 21 matchs dans la compétition.

Tottenham s'offre l'espoir, mais perd Kane

Manchester City est resté muet face au but de Son Heung-min mardi en quarts de finale aller de la Ligue des champions, laissant Tottenham prendre l'avantage dans son nouveau stade (1-0) avant le match retour mercredi prochain à l'Etihad Stadium.

Son Heung-min Photo : Associated Press / Adam Davy

Touché à la cheville gauche sur un choc avec Fabian Delph, Harry Kane a quitté la pelouse peu avant l'heure de jeu, faisant frémir le stade flambant neuf de Tottenham.

Un tir de pénalité arrêté par Hugo Lloris en première mi-temps et un but du Sud-Coréen dans le second acte ont permis aux « Spurs » de ne pas broyer du noir, malgré la perte de Kane.

Son est une nouvelle fois sorti de l'ombre de l'Anglais pour délivrer les Spurs à la 78e minute et offrir à l'enceinte son premier but européen, pour le deuxième match seulement organisé dans le nouveau White Hart Lane.