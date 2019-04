Loren Gabel mène le Canada à un gain contre la Finlande

Loren Gabel a récolté trois points (deux buts et une passe) pour propulser le Canada vers un gain de 6-1 contre la Finlande, mardi, au Championnat du monde de hockey féminin.

Les Canadiennes ont ainsi conclu le tour préliminaire avec une fiche de 3-1 pour prendre le second rang du groupe A, derrière les Américaines qui les avaient défaites 2-1 samedi.

Rebecca Johnston, Brianne Jenner, Sarah Nurse et Erin Ambrose ont inscrit les autres buts des représentantes de l’unifolié, tandis que la Québécoise et joueuse des Canadiennes de Montréal Ann-Sophie Bettez a amassé deux passes.

Shannon Szabados n’a cédé que devant Ella Viitasuo. La gardienne a stoppé 22 tirs, en route vers son second gain du tournoi.

Blessée lundi lors du match contre la Russie, la Québécoise Marie-Philip Poulin n'a pas chaussé les patins.

Les Canadiennes ont maintenant rendez-vous avec les Allemandes en quarts de finale, jeudi.

Dans l’autre match du jour dans le groupe A, les États-Unis (4-0) ont humilié la Russie (1-3) 10-0. Dans le groupe B, le Japon a défait la Suède 3-2 et la République tchèque a pris la mesure de l’Allemagne 2-0.

Les cinq équipes du groupe A et les trois premières du groupe B ont décroché leur billet pour les quarts de finale.

Dans le groupe B, la République tchèque (4-0), l’Allemagne (1-1-1-1) et le Japon (2-2) peuvent dire mission accomplie, tandis que la Suède et la France ont été reléguées et ne participeront pas au Championnat du monde l’an prochain.

Les autres duels de quart de finale opposeront les États-Unis au Japon, la Finlande à la République tchèque et la Russie à la Suisse.