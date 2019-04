Marc Bergevin fait le bilan de la saison du Canadien

Le CH a su la veille de son 82e et dernier match qu’il était éliminé de la course pour la 8e place dans l'Est. Il a bouclé sa campagne avec 96 points, soit 25 de plus qu’en 2017-2018.

Neuf joueurs ont connu la meilleure saison offensive de leur carrière en 2018-2019, dont Max Domi et Tomas Tatar, que Bergevin est allé chercher dans des échanges dans l’intersaison. Malgré une baisse de régime en fin d'année, Jonathan Drouin a égalé son sommet personnel de 53 points.