Carey Price encense Antti Niemi et l’attitude du Canadien

Antti Niemi n'a plus de contrat avec le Canadien, et il serait étonnant qu'il soit de retour à Montréal l'an prochain. Mais ce n'est assurément pas Carey Price qui va s'en réjouir.

Le gardien vedette a rendu hommage mardi à son auxiliaire dans son bilan de la saison, malgré une campagne ordinaire de son homologue finlandais, auteur d'une moyenne de buts accordés de 3,78.

« Antti est le partenaire que j’ai le plus respecté parmi tous les partenaires que j’ai eus dans ma carrière, a dit Price dans le vestiaire de l’équipe. Niemi s’est comporté de façon admirable même quand ça allait moins bien. J’ai le plus grand respect pour Antti. »

Bien que la déception de l’élimination habite Price, le gardien du Tricolore s’est montré optimiste. Il a eu beaucoup de plaisir cette année et a salué la force de caractère du groupe.

Au cours de la saison, il est notamment devenu le gardien ayant remporté le plus de victoires dans l’histoire de l’équipe.

« J’ai atteint plusieurs plateaux importants et c’était très plaisant, a admis Price. On a eu beaucoup de succès, mais ça reste décevant de rater les séries par si peu. J’ai eu du plaisir. On a bien géré mes entraînements, mais là je suis un peu fatigué. Je n’irai pas au Championnat du monde. »

Price est heureux d’avoir pu retrouver ses marques après un lent départ.

« J’ai eu une mauvaise séquence de trois semaines en début de saison et ça s’est replacé après quelques séances d’analyse vidéo, a-t-il expliqué. Je me suis un peu redécouvert et j’ai vu ce que je devais faire pour obtenir du succès. »

Il s’attend à ce que l’équipe participe aux éliminatoires dès l’an prochain.

« On aura ça en tête à l’entraînement cet été, a dit Price. On doit avoir ça en tête et mettre tous nos efforts à la réalisation de cet objectif. On ne veut jamais avoir des étés longs comme c’est le cas, mais on doit s’en servir pour bien se préparer. »