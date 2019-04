Les joueurs du Canadien entretiennent l'espoir de jours meilleurs

Même si l’équipe a raté les séries éliminatoires pour une troisième fois en quatre ans, pas moins de 11 joueurs ont atteint des sommets personnels pour le nombre de points cette saison.

Tomas Tatar, auteur d'une saison de 25 buts et 33 aides, une marque personnelle, est une des acquisitions de Bergevin qui a rendu de fiers services.

J’ai adoré ma première saison à Montréal. C’est certain que j’aurais voulu participer aux séries. On tentera de faire mieux l’an prochain. Nous avons travaillé fort, mais on a raté l’objectif de peu. Tomas Tatar

« Nous avons un bon groupe de joueurs, a-t-il ajouté. J’ai découvert à quel point les partisans vous appuient quand vous travaillez fort. Nous avons un bon esprit d’équipe. J’adore le fait que le hockey prenne autant de place dans cette ville. Rien ne devrait freiner un joueur autonome de vouloir jouer ici. C’est une super ville de hockey.

« Je crois que l’avenir de cette équipe est plein de promesses. Les jeunes ont traversé des moments riches. Ils ont acquis beaucoup d’expériences positives. Nous avons été engagés dans une intense course aux séries dans les 30 derniers matchs de la saison. Je ne peux rien promettre pour l’an prochain, mais j’ai l’intention de poursuivre dans la même veine. »

Tatar a déjà accepté l’invitation pour participer au Championnat du monde en mai, surtout que le tournoi se déroulera chez lui, en Slovaquie.

« Nous sommes simplement du mauvais côté de la clôture »

L'attaquant Brendan Gallagher est l'un de quatre joueurs du CH à avoir disputé les 82 matchs de la saison 2018-2019.

S'il en retire une certaine fierté, le guerrier en lui aimerait bien être en train de se préparer pour le début des séries éliminatoires.

Il faut regarder les choses en face. Il nous faut apprendre des bonnes et des moins bonnes choses que nous avons vécues. Tout le monde a travaillé fort, mais au bout du compte, ça n’a pas suffi pour aller en séries. C’est sûr qu’on passera les prochains jours à penser aux petites choses qui auraient pu faire la différence. Brandan Gallagher

« La formule actuelle me plaît. Ça rend la ligue plus compétitive. C’est dommage, mais nous sommes simplement du mauvais côté de la clôture. L’Est était très fort cette année, l’an passé, c’était l’Ouest, a-t-il analysé. On a vraiment eu une chance de se qualifier. On espère bâtir là-dessus et faire mieux l’an prochain. Nous jouons tous pour gagner. J’ai confiance en cette organisation et aux joueurs dans ce vestiaire. Nous avons l’appétit pour aller plus loin. L’imputabilité fait partie de notre état d’esprit. »

Gallagher a refusé l’invitation de Hockey Canada de se rendre en Slovaquie en mai.

« On vient de terminer une saison de 82 matchs, a-t-il expliqué. En acceptant, je réduirais ma période de récupération. Je compte utiliser ces deux mois supplémentaires pour me reposer et bien préparer ma prochaine saison. »

« On a fait mentir beaucoup d’experts »

Andrew Shaw a surmonté bien des obstacles, y compris une importante chirurgie durant la saison estivale, avant de s'amener avec toute la détermination du monde pour aider son équipe. Ses 47 points sont une marque personnelle.

« Il y a beaucoup de choses positives à retirer de la saison. On a fait mentir beaucoup d’experts qui nous tenaient pour battus avant que ça commence, a-t-il dit à propos des performances de l'équipe. C’est désagréable de rentrer à la maison aussi tôt. Avec 96 points, nous devrions être des séries, mais nous étions au cœur d’une division très forte. »

« Je pense que nous devons continuer à travailler fort. Nous devons trouver une manière d’être plus constants. Nous avons eu de petits relâchements. Mais dans cette ligue, il faut toujours être au maximum de la préparation mentale. »

Je pense qu'on peut en donner plus. Si on avait participé aux séries, nos adversaires nous auraient craints. Andrew Shaw

En terminant, Shaw a reconnu avoir reçu une invitation d’Équipe Canada en vue du Championnat du monde. Il souhaite avoir l’opinion des médecins du Canadien avant d’y répondre.

« Nous avons surpris beaucoup de monde »

Le défenseur Jeff Petry, auteur d'une saison de 46 points, la meilleure de sa carrière sur le plan offensif, a abattu de la belle besogne au début de la saison, notamment dans l'attente du retour au jeu du capitaine Shea Weber.

Jeff Petry fait le bilan de sa saison. Photo : Radio-Canada

Comme l'ensemble de ses coéquipiers, il constate à quel point le Tricolore a constitué une équipe unie et combien il trouve difficile de ne pas être des séries.

« Tout le monde dans l’équipe a fait du bon travail, a-t-il dit. Les attentes envers nous étaient faibles en début de saison, et nous avons surpris beaucoup de monde.

« Il n’y a pas grand-chose à changer. Cette année, on n’a pas été assez bons. Les joueurs qui prennent part à l’avantage numérique n’ont pas fait le travail. À la longue, les insuccès génèrent le doute et la pression. On tente alors d’en faire plus [individuellement, NDLR]. Je pense aussi qu’on ne tirait pas assez souvent. »

Ça fait plus mal cette année, parce qu’on était dans la lutte jusqu’à la fin. Mais nous avons un bon noyau de joueurs et la majorité d’entre eux seront de retour l’an prochain. Ce sera un environnement positif pour que les jeunes poursuivent leur apprentissage. Jeff Petry

Petry a décliné l’invitation de l’équipe américaine pour le mondial.