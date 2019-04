Arbitre assommé dans la LNAH : « un malheureux accident »

La scène filmée par de nombreux spectateurs s’est déroulée dimanche soir, dans un match de séries opposant le Cool FM aux Éperviers de Sorel-Tracy, au Colisée Cardin de Sorel.

Dès les premières secondes du match, le dur à cuire beauceron Hubert Poulin et son adversaire David Lacroix jettent les gants au centre de la glace et une lourde musique rock commence immédiatement à résonner dans l’aréna.

Rapidement, Poulin est projeté au sol par les coups de Lacroix sous les applaudissements des spectateurs.

Violent coup de poing

Les deux juges de ligne s’interposent et David Lacroix se retourne vers la foule pour célébrer sa victoire, mais derrière lui, Hubert Poulin se relève. La vue voilée par son chandail par-dessus sa tête et ses épaulettes, il décoche un violent coup de poing au menton du l’arbitre François Morin devant lui. Ce dernier tombe aussitôt lourdement au sol et reste immobile.

N’ayant visiblement pas réalisé qu’il vient de passer le K.-O. à un officiel, Poulin retraite au banc comme si de rien n’était alors que l’annonceur-maison proclame David Lacroix gagnant par T.-K.-O. et nouveau champion du monde .

J’ai parlé avec François et les autres arbitres et tout le monde s’entend pour dire que c’est un accident. La bonne nouvelle, c’est que François n’a pas été blessé gravement , a expliqué le commissaire de la LNAH, Jean-François Laplante, lorsque joint par Radio-Canada, lundi soir.

Je n’ai aucun doute qu’il croyait que j’étais David Lacroix , a lui-même relaté le juge de ligne François Morin.

Souffrant de douleurs à la mâchoire et de raideurs au cou, ce dernier pourrait être de retour sur la glace pour un match de la LNAH dès la fin de semaine prochaine. C’est l’un de nos meilleurs , assure Jean-François Laplante.

Une mauvaise réputation qui colle

En février, son circuit longtemps reconnu pour les bagarres avait fait les manchettes après que le défenseur Jonathan Diaby, du Marquis de Jonquière, eut été victime d’insultes racistes à l’aréna de Saint-Jérôme. Invité à l’émission Tout le monde en parle en compagnie de Diaby, Jean-François Laplante avait alors martelé que la LNAH avait changé pour le mieux, bien qu’il restait du chemin à faire.

C’est sûr que ça ne nous fait pas bien paraître. Dès que c’est arrivé, je savais que ces images-là allaient se promener dans les médias , a avoué le commissaire, lundi, au sujet du combat d’Hubert Poulin, un vétéran de 10 saisons dans la LNAH.

C’est un accident, mais Hubert a quand même sa part de responsabilité. Lorsque tu tombes sur la glace lors d’un combat, c’est terminé. Il n’aurait pas dû se relever et continuer à se battre.

Poulin, un natif de Saint-Georges qui a disputé quelques matchs dans l’uniforme des Remparts il y a plus d’une décennie, connaîtra la durée de sa suspension mardi, mais elle ne sera vraisemblablement que de quelques matchs.

J’arbitre dans cette ligue depuis 8 ans et Hubert Poulin est là depuis mes débuts. C’est un joueur très intense, mais il a toujours été respectueux envers moi , a expliqué François Morin à Radio-Canada, lundi.

C’est dommage parce que c’était l’un des premiers combats de cette série-là , a quant à lui fait remarquer Jean-François Laplante. Côté hockey, notre produit n’a jamais été aussi bon qu’en ce moment et on a des records d’assistance.

En trois matchs de séries entre les Éperviers de Sorel-Tracy et le Cool FM de Saint-Georges, il s’agissait du deuxième combat.