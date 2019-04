La tempête #MoiAussi souffle sur le soccer colombien

« Nous vivons un moment très important dans le soccer colombien, car la peur a changé de camp », résume le journaliste Alejandro Pino, qui dénonce ces scandales depuis longtemps.

« Il y a une génération de joueurs, surtout chez les femmes, qui ont fait des études et qui ont conscience qu'ils peuvent réclamer le respect de leurs droits », ajoute-t-il.

C'est Carolina Rozo qui a brisé le silence dans le soccer féminin en racontant le harcèlement qu'elle a subi lorsqu'elle était kinésithérapeute de l'équipe nationale des moins de 17 ans et les comportements inappropriés du sélectionneur envers les joueuses.

Elle dit avoir vécu des « jours horribles » durant son expérience de six mois avec les moins de 17 ans, de la fin de 2017 au milieu de 2018. L'équipe se préparait alors pour le Mondial, prévu en décembre 2017 en Uruguay, et pour le Championnat sud-américain organisé en mars 2018 en Argentine.

Compliments appuyés, insinuations : le sélectionneur Didier Luna était de plus en plus insistant. Il voulait entamer une relation, explique-t-elle.

« Il me dit : "Je veux juste que tu m'ouvres un peu ton coeur", raconte-t-elle. Je lui ai répondu : "Ça ne se fait pas, vous ne devez pas faire ça. Ce n'est pas ce que je recherche, respectez cela, s'il vous plaît." Il se fâche très fort et me dit : "Très bien, je ne te supplie plus, mais assume les conséquences." »

S'amorcent alors le harcèlement professionnel et les intimidations téléphoniques. Carolina Rozo tombe en dépression.

Elle assure avoir prévenu ses supérieurs, mais ce n'est que lorsque les médias ont commencé à parler de son histoire que la Fédération colombienne (FCF) mettra un terme au contrat de Luna, limogé en novembre.

Cette femme accuse également le sélectionneur de toucher les fesses des joueuses et d'essayer de les embrasser. La justice colombienne a ouvert une enquête pour harcèlement sexuel contre Luna, qui nie ces faits.

D'autres joueuses se lèvent

La fille de Jhon Cano faisait partie de cette équipe des moins de 17 ans.

« Elle m'a raconté qu'un homme était entré dans sa chambre et avait essayé d'abuser d'elle », a-t-il déclaré à l'antenne d'une radio colombienne.

L'homme en question est Sigifredo Alonso, préparateur physique de la sélection dirigée par Luna. Jhon Cano assure avoir mis la FCF au courant, mais ils ne l'ont jamais rappelé.

L'agresseur présumé a également été congédié et la justice est en train d'examiner son cas.

Deux joueuses de l'équipe nationale féminine, Isabella Echeverri et Melissa Ortiz, ont aussi secoué le soccer colombien en dénonçant les agissements de Felipe Taborda, sélectionneur jusqu'en novembre 2016.

Ce dernier les faisait payer pour les sélectionner ainsi que pour leur remettre leurs uniformes.

En outre, 17 joueuses ont signé une déclaration dénonçant des abus professionnels, tels que la non-prise en charge des dépenses médicales en cas de lésion ou des dépenses lors de déplacements et, plus généralement, une discrimination par rapport à l'équipe nationale masculine. Le gouvernement s'est saisi du dossier.

Un arbitre sous la loupe

Profitant de l'écho provoqué par ces affaires dans le soccer féminin, deux anciens arbitres colombiens, Harold Perilla et Carlos Chavez, ont accusé leur ex-collègue Oscar Julian Ruiz, l'un des plus importants arbitres d'Amérique du Sud, d'agression sexuelle et de harcèlement.

« Depuis 2007 jusqu'à ce que je prenne ma retraite, il m'a harcelé. Il a tenté de me toucher les testicules et les fesses, il faisait des insinuations qui pouvaient aller très loin parce qu'il avait beaucoup de pouvoir », a dit Harold Perilla, ancien arbitre international, ajoutant avoir déposé une plainte.

De son côté, Carlos Chavez a affirmé qu'Oscar Julian Ruiz l'avait tripoté à l'issue d'un match professionnel en 2008. « Je sortais de la douche et il m'a touché les fesses », a-t-il aussi relaté.

Contacté par l'AFP, Oscar Julian Ruiz, qui a officié durant les Coupes du monde de 2002, 2006 et 2010 et est instructeur pour la Confédération sud-américaine de football, a répondu qu'il ne réagirait pas « à la demande de ses avocats ».