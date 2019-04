JO 2026 : le gouvernement suédois appuie la candidature de Stockholm et d'Are

Le gouvernement suédois a décidé d'apporter son soutien et ses garanties à la candidature de Stockholm et d'Are pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2026, a annoncé mardi la ministre des Sports Amanda Lind.

« Nous allons donner les garanties de l'État nécessaires pour organiser les JO en Suède et permettre au SOK (Comité olympique suédois) de finaliser sa demande », a déclaré la ministre à la télévision publique suédoise.

Le gouvernement prendra notamment en charge la sécurité aux frontières, des activités en dehors des stades et certaines questions sur les visas, a précisé à l'AFP une source officielle.

Face à la candidature italienne de Milan-Cortina d'Ampezzo, celle de la ville scandinave se veut vertueuse avec un budget modique de 13,1 milliards de couronnes (1,9 G$ CA), financé à hauteur de 9 milliards par le CIO, et le reste par des fonds privés.

« L'argent des contribuables ne sera pas mis à contribution pour l'organisation des Jeux », assure Boris Vasic, porte-parole du ministère des Sports.

Il s'agissait du dernier obstacle pour le SOK, qui doit soumettre vendredi sa candidature officielle au Comité international olympique (CIO).

« Le soutien du gouvernement est essentiel à la fois pour le travail de sécurité, mais aussi parce qu'il s'agit de quelque chose qui va rassembler toute la Suède », a dit Richard Brisius, responsable de la campagne Stockholm-2026.

Le vote pour départager les deux candidatures est prévu le 24 juin à Lausanne.

Pour la Suède, qui a accueilli les JO d'été à Stockholm en 1912, il pourrait s'agir des premiers Jeux d'hiver de son histoire.

Les épreuves se tiendraient sur trois sites : Stockholm, Are (ouest), pour le ski alpin, et Falun (centre) pour le combiné nordique et le saut à ski. Les organisateurs prévoient également de délocaliser les épreuves de bobsleigh, de skeleton et de luge à Sigulda (Lettonie).

Les prochains Jeux d'hiver, en 2022, se dérouleront à Pékin.