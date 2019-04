Les Cavaliers de l'Université Virginia couronnés au March Madness

Les Cavaliers ont du coup succédé aux Wildcats de l'Université Villanova en tant que champions du prestigieux tournoi universitaire américain. Les deux équipes ont participé à la finale nationale pour la première fois de leur histoire.

De'Andre Hunter et Kyle Guy ont mené la charge dans le camp des vainqueurs avec une production respective de 27 et 24 points. Pas en reste, Ty Jerome a enregistré 16 points, 9 aides et 8 rebonds.

Jarrett Culver a assuré la réplique du côté des Red Raiders avec une récolte de 15 points, 6 mentions d'assistance et 9 rebonds.

Son coéquipier Davide Moretti l'a imité en inscrivant 15 points, soit deux de moins que le meneur de l'équipe, Brandone Francis.

Seulement huit confrontations ultimes du March Madness ont nécessité une période supplémentaire.

Avant le début de la compétition, l'Université Virginia a obtenu le statut de favori dans la portion sud du tableau éliminatoire, tandis que l'Université Texas Tech a été établie comme 3e tête de série dans l'ouest des États-Unis.