Trump mettra fin à l'accord entre les ligues majeures et la Fédération cubaine de baseball

Ce changement forcerait les joueurs cubains à couper les ponts avec leur programme national avant de parapher un contrat dans les ligues majeures.

Le département du Trésor des États-Unis a indiqué vendredi aux avocats du baseball majeur, par l'entremise d'une lettre, qu'il allait infirmer la décision de l'administration de l'ancien président américain Barack Obama.

Cette dernière autorisait les formations des ligues majeures à dédommager la Fédération cubaine de baseball d'une somme équivalant à 25 % du boni à la signature de chaque joueur cubain libéré.

Cette décision, rendue publique lundi, semble rendre impraticable l'accord entre le baseball majeur et Cuba, éliminant le mécanisme de paiement similaire à celui que la ligue entretient avec la Chine, la Corée du Sud et le Japon.

Les États-Unis ne soutiennent pas les actions qui institutionnaliseraient un système par lequel une entité gouvernementale cubaine saisirait les salaires d'athlètes dévoués qui cherchent simplement à vivre et à être compétitifs dans une société libre. L'administration Trump regarde de l'avant pour travailler avec le baseball majeur afin d'identifier des moyens permettant aux joueurs cubains de jouir d'une liberté individuelle et de profiter de leur talent. Garrett Marquis, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain

Le baseball majeur et Cuba ont engagé d'intenses négociations à propos d'un accord de transfert de joueurs, lors de deux années d'efforts déployés par l'administration Obama, mais l'entente n'a été finalisée qu'après l'entrée en fonction de Donald Trump.

Le nouveau président s'était engagé à revenir sur la politique de son prédécesseur.

Sans voie de passage formelle entre Cuba et les ligues majeures, des centaines de joueurs de haut niveau ont malgré tout quitté l'île pour de bon. Plusieurs d'entre eux ont notamment vécu des traversées difficiles à bord de radeaux ou de bateaux en ruines.

Bien que de telles échappées dangereuses ont, dans la plupart des cas, été éliminées en raison d'une plus grande liberté de déplacement, les joueurs doivent toujours rompre les liens avec le baseball cubain et, souvent, avec leur famille et leur ville natale.

Ils ne retournent sur l'île que plusieurs années après avoir signé un contrat dans le baseball majeur.

« L'accord avec le baseball majeur se veut une tentative de mettre fin à la traite d'humains. Il encourage la coopération et élève le niveau de baseball, écrit la Fédération cubaine de baseball sur le réseau social Twitter. Les attaques à caractère politique sur cette entente font mal aux joueurs, à leur famille et aux partisans. »