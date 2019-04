Peut-être pas de DG avant le repêchage pour les Oilers

C’est une autre saison à oublier pour les Oilers. La troupe de Connor McDavid n’a remporté que 35 matchs, un de moins que l’an passé.

À domicile, les Oilers ont présenté une fiche de 18-19-4. Seulement trois équipes (Red Wings, Wild et Kings) ont fait pire. Lors des 41 rencontres disputées à la Place Rogers, ils ont accordé 133 buts. C’est plus que 29 des 30 autres équipes du circuit Bettman à la maison.

Le chef de la direction du groupe Oilers Entertainement (OEG), Bob Nicholson, et le directeur général par intérim, Keith Gretzky, n’ont pas voulu entrer dans les détails de ce qui n’a pas fonctionné cette saison pour l’organisation.

La priorité de Nicholson au cours des prochaines semaines est l’embauche d’un nouveau directeur général. Il a déjà commencé les entrevues, mais ne peut pas compléter le processus immédiatement, car certains des candidats qu’il veut rencontrer sont sous contrat avec des équipes qui participent aux éliminatoires.

Parce qu’il veut prendre le temps de rencontrer tous les aspirants au poste de DG, Nicholson admet que les Oilers pourraient se présenter au repêchage à Vancouver les 21 et 22 juin sans avoir nommé le remplaçant de Peter Chiarelli.

Si c’était le cas, c’est Keith Gretzky qui serait le patron à la table des Oilers. Même si un nouveau directeur général est désigné d’ici là, Gretzky pourrait jouer un rôle important, car il est un spécialiste du recrutement de joueurs amateurs.

Keith Gretzky ne cache pas son intérêt à devenir le prochain patron des Oilers. Oui, je suis intéressé, mais je sais qu’il y a beaucoup de candidats, et je respecte le processus établi par Bob.

Nicholson admet que Gretzky a fait de l’excellent travail depuis qu’il a été nommé par intérim le 23 janvier.

Les Oilers ne comptent pas s’inspirer des Maple Leafs en désignant un président des opérations hockey et un DG.

Nous aurons un directeur général et il sera responsable de tout ce qui touche notre département de hockey , affirme le chef de la direction d’OEG.

Bob Nicholson a rappelé que Ken Hitchcock avait été engagé comme successeur de Todd McLellan derrière le banc des Oilers jusqu’à la fin de la saison.

Je sais que Ken aimerait être de retour comme entraîneur-chef l’an prochain. Il y aura un emploi pour lui au sein de l’organisation, mais c’est le nouveau directeur général qui décidera s’il le veut comme entraîneur-chef ou non.

Ken Hitchcock a présenté un dossier de 26-28-8 en 62 parties à la barre de l’équipe.

Darnell Nurse, Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid, Leon Draisaitl et Alex Chiasson ont tous connu la meilleure saison de leur carrière. Photo : The Associated Press / Jim Mone