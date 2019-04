Séries de la LNH : qui sortira gagnant du premier tour dans l'Ouest?

Flames de Calgary c. Avalanche du Colorado

Alexander Kerfoot lance un tir sur Mike Smith, à côté de Mark Giordano. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

C’est la première fois que ces deux équipes s’affrontent en matchs éliminatoires. Les Flames ont terminé en 1re place dans l’Ouest avec 107 points et semblent avoir une bonne longueur d’avance sur leurs adversaires. Leur capitaine, Mark Giordano, a récolté 74 points, le 2e total de tous les défenseurs de la LNH.

Calgary peut compter sur les gardiens Mike Smith et David Rittich, qui se sont partagé la tâche cette saison et qui se sont démarqués pendant les cinq dernières semaines. Smith a l'expérience des séries, mais Rittich pourrait être la solution si les Flames espèrent franchir le premier tour pour une deuxième fois seulement depuis leur défaite en finale contre le Lightning en 2004.

Malgré des blessures à Gabriel Landeskog et à Mikko Rantanen dans la dernière ligne droite, l'Avalanche a réussi à se faufiler dans les séries. Le gardien Philipp Grubauer n'a pas perdu en 60 minutes à ses neuf derniers départs (7-0-2). Il espérera s'imposer plus longtemps que le printemps dernier. Il avait alors vite perdu son poste de partant devant le filet des Capitals au profit de Braden Holtby.

Résultats des affrontements cette saison : 13 octobre 2018 : Flames 3 – Avalanche 2 (P)

– Avalanche 2 (P) 1er novembre 2018 : Avalanche 5 – Flames 6

9 janvier 2019 : Avalanche 3 – Flames 5

Sharks de San José c. Golden Knights de Vegas

Logan Couture devant Marc-Andre Fleury Photo : Associated Press / John Locher

Les Golden Knights sont dans la Ligue nationale depuis deux ans seulement et considèrent déjà les Sharks comme leurs grands rivaux. Les deux équipes s’affronteront pour une deuxième année de suite au premier tour. L’an dernier, Vegas avait eu le dessus en six matchs avant d’être sacré champion de l’Association de l’Ouest et de perdre en grande finale contre les Capitals de Washington.

Les deux rivaux ont depuis ajouté de gros noms à leurs formations. Les Golden Knights sont allés chercher Max Pacioretty, Paul Stastny et Mark Stone, tandis que les Sharks peuvent compter sur Erik Karlsson et Gustav Nyquist.

Sur papier, les Knights ont peut-être une meilleure attaque que le printemps dernier grâce à leurs nouvelles acquisitions qui viennent en appui au trio de William Karlsson, Jonathan Marchessault et Reilly Smith.

Pour reproduire la magie de l'an dernier, Vegas devra se fier à Marc-André Fleury, 8e gardien de l'histoire de la LNH pour les victoires dans les séries avec 75.

La clé pour Vegas sera d’éviter de donner des avantages numériques à San José et de laisser Karlsson et Brent Burns, d'anciens lauréats du trophée Norris, montrer leur talent. Karlsson a été limité à 53 matchs cette saison en raison d'un problème récurrent à l'aine, mais devrait commencer les séries en santé.

Résultats des affrontements cette saison : 24 novembre 2018 : Sharks 0 – Golden Knights 6

10 janvier 2019 : Sharks 3 – Golden Knights 2

– Golden Knights 2 18 mars 2019 : Golden Knights 7 – Sharks 3

– Sharks 3 30 mars 2018 : Golden Knights 3 – Sharks 4 (P)

Predators de Nashville c. Stars de Dallas

Denis Gurianov et P.K. Subban Photo : Associated Press / Mark Zaleski

Les Predators n’ont pas été aussi dominants que la saison dernière. Ils avaient alors remporté le trophée des présidents avec 117 points. Ils ont tout de même fini au 1er rang de la Division centrale.

Nashville a eu des hauts et des bas en raison des blessures à P.K. Subban, à Viktor Arvidsson et à Filip Forsberg, mais ont quand même réussi à gagner cinq de leurs six derniers matchs.

Les Predators ont ajouté du muscle à l'attaque en obtenant Brian Boyle et Wayne Simmonds. Le quatuor défensif composé de Roman Josi, Mattias Ekholm, Ryan Ellis et P.K. Subban demeure la force de l'équipe du Tennessee, éliminée au deuxième tour l'an dernier après sa défaite en grande finale en 2017.

Du côté des Stars, Mats Zuccarello devrait être prêt pour le début des séries. Il a été limité à deux matchs avec Dallas en raison d'une fracture à un bras à son premier match après avoir été acquis des Rangers. Il aura la tâche d'épauler Jamie Benn, Tyler Seguin et Alexander Radulov.

Les défenseurs John Klingberg, Esa Lindell et la recrue Miro Heiskanen ont tous amassé au moins 30 points pour les Stars, qui ont l'une des meilleures jeunes défenses du circuit.

Ben Bishop est solide devant le filet. Il a mené la LNH cette saison avec un taux d’efficacité de ,934.

Résultats des affrontements cette saison : 10 novembre 2018 : Predators 5 – Stars 4 (P)

– Stars 4 (P) 27 décembre 2018 : Stars 2 – Predators 0

– Predators 0 2 février 2019 : Stars 3 – Predators 1

– Predators 1 7 février 2019 : Stars 2 – Predators 3 (P)

Jets de Winnipeg c. Blues de Saint Louis

Andrew Copp suivi de Jordan Schmaltz près du gardien Jake Allen. Photo : La Presse canadienne / Trevor Hagan

Les Jets voudront améliorer leur parcours de l'an dernier après leur défaite en finale de l’Ouest contre les Golden Knights. Cette saison, ils ont remporté seulement trois de leurs neuf derniers matchs (3-5-1) et ont quelques joueurs, comme Patrik Laine et Nikolaj Ehlers, qui ont connu des campagnes bien en deçà des attentes.

Les Blues étaient derniers au classement général de la LNH en date du 2 janvier, mais ont ensuite présenté un dossier de 30-10-5. Le gardien Jordan Binnington a montré une fiche de 24-5-1 au cours de cette séquence et s'est avéré le sauveur de l'équipe.

Le jeune Robert Thomas pourrait être la carte cachée du côté de l'attaque. Il a amassé 13 points à ses 19 derniers matchs. Vladimir Tarasenko est toujours aussi dangereux. Il a inscrit au moins 30 buts pour une cinquième campagne de suite.