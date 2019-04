Les travaux de Marc Bergevin

Les joueurs profiteront de leurs vacances dès mardi midi, tandis que la haute direction se mettra au travail dans ce qui s’avère être l’une des périodes les plus occupées de l’année en coulisses.

Il faut préparer le repêchage – à ce chapitre, les recruteurs accordent généralement beaucoup d’importance au Championnat du monde des moins de 18 ans qui se déroulera en Suède du 18 au 28 avril –, formuler sa liste de souhaits sur le marché des joueurs autonomes, décider du sort de contrats encombrants et, surtout, identifier ce qui a affligé le CH en 2018-2019 pour tenter d'y remédier.

De l’avantage numérique déficient, au mauvais départ de Carey Price, aux matchs cruciaux bêtement échappés contre des rivaux directs, voici un aperçu des nombreux chantiers qui attendent le DG du Tricolore cet été.

Restaurer l’avantage numérique

Vous en a-t-on glissé un mot cette année? Le Canadien a été mauvais en supériorité numérique. Très mauvais. Les chiffres d’abord.

Avec un taux de réussite de 13,2 %, le CH a terminé au 656e rang sur 695 pour une saison de 82 matchs depuis que la Ligue nationale de hockey (LNH) compile cette statistique (1977-1978).

Son total de buts est plus effrayant encore. Le Tricolore en a inscrit 31 à cinq contre quatre. Seules trois formations ont été plus inefficaces dans l’histoire. La palme revient aux Panthers de la Floride qui ont réussi 27 filets avec l’avantage d’un homme en 2013-2014.

La bonne nouvelle? Il est possible de passer l’éponge rapidement sur ce genre de sécheresse qui ne se répercute pas nécessairement d’une année à l’autre.

Par exemple, les Oilers d’Edmonton de l’an dernier avaient aussi marqué 31 buts en supériorité pour une efficacité de 14,8 %. Ils sont passés du 31e rang de la LNH en 2017-2018 au 9e cette saison, tout en présentant de bien meilleures statistiques (21,2 %).

Shea Weber (no 6), Joel Armia (no 40) et Tomas Tatar (no 90) Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

L’une des seules différences, confiait récemment un collègue de l’Alberta, a été la présence devant le filet de la nouvelle acquisition des Oilers, Alex Chiasson.

Le Montréalais de 28 ans a marqué à huit reprises en avantage numérique. Rien pour faire résonner les cloches de l’oratoire Saint-Joseph, mais tout de même trois buts de plus que le plus prolifique du Tricolore, Shea Weber.

Bergevin devra déterminer si ces déboires sont attribuables à des questions stratégiques ou à un personnel inadéquat. Or, rares sont les spécialistes de l’avantage numérique disponibles à bas prix sur le marché des joueurs autonomes.

Et Bergevin a offert une prolongation de contrat de deux saisons à Kirk Muller en septembre dernier, grand architecte de cet aspect du jeu. À suivre.

Dénicher un gardien auxiliaire

Carey Price a passé 3880 min 15 s sur la glace, faisant de lui le gardien le plus occupé de toute la ligue.

Exception faite du match no 82 contre Toronto, il a effectué 27 des 29 derniers départs de son équipe et a dû remplacer Antti Niemi après 15 minutes lors d’une de ses rares soirées de congé.

Ce ne peut évidemment pas être le plan de carrière de Bergevin pour Price qui célèbrera son 32e anniversaire en août prochain.

Parmi les 65 gardiens qui ont disputé au moins 15 rencontres, Niemi a conclu la saison au 62e échelon du taux d’efficacité (,887).

Nico Hischier (au centre) a battu Antti Niemi (à droite) deux fois, samedi. Photo : Jean-Yves Ahern-USA TODAY Sports

Et le portrait n’est guère plus réjouissant à Laval. Charlie Lindgren a fait figure de cancre dans la Ligue américaine de hockey (LAH) au cours des deux dernières années.

Le gardien de Lakeville, au Minnesota, a terminé 50e sur 51 gardiens en 2017-2018 avec une efficacité de ,886 en 37 matchs. Cette saison, son pourcentage d’arrêts de 88,4 % en 33 rencontres le place 46e sur 49.

À moins que le DG compte sur un redressement spectaculaire de Lindgren devant le filet, et si l’on tient pour acquis que Cayden Primeau ne brûlera pas les étapes, il devra magasiner au rayon des aubaines.

La défense

En catimini, Victor Mete a pris les bouchées doubles à sa deuxième campagne dans le circuit Bettman et a su tirer son épingle du jeu à la gauche de Shea Weber.

On doute toutefois que le Canadien soit à l’aise d’entreprendre la prochaine campagne avec le même trio à gauche : Mete, Brett Kulak et Jordie Benn.

Kulak et Benn seront d’ailleurs joueurs autonomes avec et sans restrictions, respectivement, le 1er juillet.

Il n’y a que peu de candidats alléchants sur le marché, mis à part Jake Gardiner, et Bergevin n’est pas très friand de ces embauches souvent désespérées. La dernière en lice, celle de Karl Alzner, l’a un peu échaudé.

Les espoirs de l’organisation en défense sont tous droitiers : Noah Juulsen, Josh Brook, Cale Fleury.

Caressera-t-il l’idée d’échanger l’un de ses espoirs pour obtenir du renfort ou fera-t-il preuve d’encore un peu de patience?

De toute façon, il y aura beaucoup de décisions à prendre concernant la brigade défensive dont seulement trois membres sont sous contrat pour l’année prochaine.

Kulak, Benn, Christian Folin et Mike Reilly doivent tous négocier de nouvelles ententes.

La chasse aux joueurs autonomes

On le disait plus haut, ce n’est pas l’apanage de Marc Bergevin.

Se laissera-t-il tenter par la chasse aux gros poissons cet été tels que Joe Pavelski, Matt Duchene, Jeff Skinner, Artemi Panarin, Gustav Nyquist, Jordan Eberle et compagnie. Combien d’entre eux seront toujours disponibles après le repêchage?

Les raccourcis fonctionnent rarement dans le sport professionnel. Le casier de Karl Alzner dans le vestiaire du Rocket est là pour le rappeler au patron du CH chaque jour.

Parlant du joueur le plus riche de la LAH, il sera intéressant de voir de quelle façon s'y prendra Bergevin pour régler son épineux dossier.

Si Bergevin décide de racheter le contrat d’Alzner, il sera partiellement comptabilisé sous le plafond salarial pour les six prochaines saisons. Le DG pourrait tenter de l’échanger tout en retenant une importante ponction de son salaire. Bref, un autre casse-tête à 3000 morceaux ici.

S’améliorer à Laval

Le club-école du Canadien a participé aux séries une fois au cours des huit dernières années.

Le CH a fait le ménage au sein du personnel de sa filiale de la Ligue américaine en 2018. L’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre et ses adjoints Nick Carrière et Donald Dufresne ont été remplacés par Joël Bouchard, Alex Burrows et Daniel Jacob.

N’empêche, le Rocket croupit tout de même dans les bas-fonds du classement et a de bonnes chances de conclure la saison au 7e rang de la Division nord.

Ce qui a fait dire à Bouchard que le personnel qu’il a sous la main manque de potentiel offensif.

Le Canadien a perdu les services de Jacob de la Rose, Nikita Scherbak et Kenny Agostino au ballottage, et le Rocket en a certainement souffert.

Cela dit, Bergevin devra trouver une façon d’encadrer ses jeunes professionnels dans les mineures pour leur permettre de jouer des matchs significatifs au mois d’avril. En espérant qu’il le fasse de même dans la grande ligue un jour.