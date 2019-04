L'homme d'affaires montréalais Clifford Starke veut acheter les Alouettes

Brad Smith, un ex-receveur de la LCF avec les Argonauts de Toronto et les Eskimos d'Edmonton, est conseiller auprès de l'éventuel groupe de propriétaires dirigé par Starke. Il indique que le groupe Hampstead Private Capital est « plus qu'intéressé » par les Alouettes.

Clifford Starke a agi à titre de conseiller ou de directeur dans plus de 15 entreprises cotées en bourse.

Smith et Starke, 35 ans tous les deux, ont grandi ensemble à Montréal au cours des années 2000. Ils assistaient régulièrement aux matchs des Alouettes au moment où ceux-ci étaient l'une des puissances de la Ligue canadienne. De 2000 à 2010, l'équipe a pris part à huit finales, gagnant trois Coupes Grey.

« [Starke] a connu beaucoup de succès en peu de temps, a indiqué Brad Smith. Il a choisi de profiter de ces succès pour mettre ses énergies dans une entreprise qui ne sera pas un coup de circuit immédiat. Pour lui, il s'agit de faire quelque chose de bien pas seulement pour Montréal, mais pour lui, en tant que partisan. »

Brad Smith Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

L'ajout de Smith au groupe ne tient pas seulement à l'amitié qu'éprouvent les deux hommes l'un envers l'autre. Le football a longtemps été la pierre d'assise de la famille. Le père de Brad Smith, Larry, aujourd'hui un sénateur conservateur, a joué neuf saisons à Montréal en plus d'agir deux fois à titre de président de l'équipe.

Les Alouettes traversent une période creuse. L'équipe a été exclue des matchs éliminatoires au cours des quatre dernières campagnes et a compilé une fiche de 21-51 au cours de cette période.

La semaine dernière, l'ex-porte-couleurs des Alouettes Éric Lapointe a indiqué avoir retiré son offre en raison des délais trop serrés d'ici le début de la saison. La LCF n'a pas répondu aux demandes d'entrevue de La Presse canadienne lundi.

Du côté des Alouettes, on se contente de dire qu'on ne commente pas les rumeurs, sans nier que Wetenhall cherche à se départir de l'équipe.

« On veut que cette intention soit prise au sérieux, nous voulons être validés en tant qu'acheteurs, a dit Smith, propriétaire de deux restaurants à Toronto. Nous comprenons que nous ne sommes pas Serge Savard ni Éric Lapointe. Nous croyons toutefois qu'il y a trop de mystères entourant la vente de l'équipe en ce moment.

« Par-dessus tout, les partisans méritent de savoir ce qui se passe avec leur équipe. C'est l'intention de M. Starke et de ses partenaires de comprendre exactement où en est ce processus. Nous voulons simplement faire savoir aux gens que le groupe est très sérieux afin d'évaluer la faisabilité de ce projet. S'il y a qui que ce soit qui peut réaliser ce projet, c'est ce groupe. »

Il s'agit de l'une des franchises les plus importantes de la LCF et elle est en difficulté. Il y a des gens qui veulent aider, pourquoi on ne nous laisse pas aider?

Brad Smith