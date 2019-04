Les Blue Jackets peuvent-ils renverser le Lightning au premier tour?

Les séries éliminatoires de la LNH s'amorcent mercredi avec cinq matchs. Les Blue Jackets peuvent-ils battre le puissant Lightning? Les Hurricanes parviendront-ils à prolonger leur étonnante saison? Voici un aperçu du premier tour dans l'Est.

Lightning de Tampa Bay c. Blue Jackets de Columbus

Nikita Kucherov et Pierre-Luc Dubois Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Après avoir réussi la meilleure saison des années 2000, il n'est pas surprenant que le Lightning de Tampa Bay parte grand favori pour soulever la coupe Stanley. Une élimination avant la grande finale représenterait une énorme déception. Mais même si l’équipe de Jon Cooper a dominé la saison avec 128 points, elle ne pourra pas prendre les Blue Jackets à la légère.

Ces derniers participent à la danse printanière pour une troisième année d’affilée. Leurs deux dernières participations se sont terminées au premier tour. Cette année, l’équipe a décidé de jouer le tout pour le tout à la date limite des échanges en allant chercher Matt Duchene et Ryan Dzingel, en plus de conserver Sergei Bobrovsky et Artemi Panarin.

Après une période d'adaptation, Columbus a finalement gagné sept de ses huit derniers matchs pour se qualifier.

Le gardien Bobrovsky n'aura pas droit à l'erreur. Le double lauréat du trophée Vézina a une fiche de 5 victoires et 12 défaites dans les séries depuis le début de sa carrière.

Les Blue Jackets n’ont jamais gagné la Coupe Stanley depuis leurs débuts en 2000 et auront lourde tâche face au Lightning, qui compte sur le meilleur marqueur de la ligue avec 128 points, Nikita Kucherov, et le candidat au trophée Vézina Andrei Vasilevskiy.

Défait en finale de l’Est par les Capitals en 2018, le Lightning ne voudra pas laisser la victoire lui filer à nouveau entre les doigts.

Résultats des affrontements cette saison : 13 octobre 2018 : Blue Jackets 2 – Lightning 8

8 janvier 2019 : Blue Jackets 0 – Lightning 4

18 février 2019 : Lightning 5 – Blue Jackets 1

Bruins de Boston c. Maple Leafs de Toronto

John Tavares devant Jaroslav Halak Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Boston et Toronto croiseront le fer pour une deuxième année de suite au premier tour des séries éliminatoires. L’an dernier, les Bruins ont eu le dessus sur leurs rivaux en sept matchs. Les Maple Leafs souhaiteront cette fois que l’histoire ne se répète pas.

Toujours menés par le trio de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak, les Bruins espéreront aussi voir des jeunes comme Jake DeBrusk et Danton Heinen les appuyer. Acquis avant la date limite des échanges, Marcus Johansson et Charlie Coyle se veulent aussi des éléments intéressants du côté de l'attaque. Boston, qui a conclu la saison ex aequo avec les Flames de Calgary au 2e rang du classement général avec 107 points, sera un difficile adversaire pour Toronto.

Les Maple Leafs n'ont pas remporté la Coupe Stanley en 52 ans et voudront éviter une troisième élimination d'affilée au premier tour. Pour passer au tour suivant, la formation torontoise misera entre autres sur John Tavares, qui s'est joint à l'équipe le 1er juillet à titre de joueur autonome.

L’équipe de Mike Babcock ne commence toutefois pas les séries avec le vent dans les voiles. Elle n'a gagné que 4 de ses 14 derniers matchs (4-7-3).

Résultats des affrontements cette saison : 10 novembre 2018 : Maple Leafs 1 – Bruins 5

26 novembre 2018 : Bruins 2 – Maple Leafs 4

8 décembre 2018 : Maple Leafs 3 – Bruins 6

12 janvier 2019 : Bruins 3 – Maple Leafs 2

Capitals de Washington c. Hurricanes de la Caroline

Justin Williams, Alex Ovechkin et Jaccob Slavin Photo : Associated Press / Gerry Broome

De retour dans les séries pour la première fois en 10 ans, les Hurricanes ont été l'une des plus belles surprises cette saison. Mais l’équipe devra mettre les bouchées doubles si elle veut parvenir à vaincre les champions en titre.

Champions de la Division métropolitaine pour une quatrième année de suite, les Capitals peuvent encore compter sur les principaux éléments qui ont contribué à leur conquête du printemps dernier. Washington a maintenant l'expérience d'un long parcours fructueux en banque, et, avec 7 marqueurs d'au moins 20 buts, ne devrait pas avoir de difficulté à marquer.

L’attaquant étoile Alexander Ovechkin est devenu le troisième joueur de l’histoire de la LNH avec 8 saisons ou plus d’au moins 50 buts, après Wayne Gretzky et Mike Bossy. Devant le filet, Braden Holtby devra retrouver son aplomb du printemps dernier après avoir affiché une moyenne de 2,82 et un taux d'efficacité de ,911 pendant la campagne.

La Caroline verra quelques-unes de ses jeunes étoiles vivre leur baptême de feu en éliminatoires, dont l'attaquant Sebastian Aho. Le joueur de 21 ans a amassé 83 points cette saison, une marque personnelle. Avec une moyenne d’âge de 26 ans, les Hurricanes sont menés par leur capitaine de 37 ans, Justin Williams, triple champion de la Coupe Stanley, et par leur entraîneur Rod Brind’Amour, qui était capitaine de l’équipe lors de sa seule et unique conquête en 2006.

Résultats des affrontements cette saison : 14 décembre 2018 : Capitals 6 – Hurricanes 5 (fus.)

– Hurricanes 5 (fus.) 27 décembre 2018 : Hurricanes 1 – Capitals 3

26 mars 2019 : Hurricanes 1 – Capitals 4

28 mars 2019 : Capitals 3 – Hurricanes 2

Islanders de New York c. Penguins de Pittsburgh

Valtteri Filppula et Sidney Crosby Photo : Associated Press / Mary Altaffer

Absents des séries depuis deux ans, les Islanders ont soif de victoire et profitent de l’avantage de la glace pour la première fois en 31 ans. Ils devront d’abord se mesurer aux champions de 2016 et 2017, les Penguins de Pittsburgh, qualifiés pour une 13e année de suite.

L'arrivée de Barry Trotz derrière le banc semble avoir été bénéfique pour les Islanders, deuxième équipe dans l'histoire de la LNH à passer de dernière à première au chapitre des buts accordés en l'espace d'une saison, après les Sénateurs d'Ottawa en 1918-1919. Ils devront continuer à jouer avec la même intensité pour espérer neutraliser les étoiles des Penguins. À l'attaque, Mathew Barzal a inscrit un seul but à ses 24 derniers matchs et a conclu sa deuxième campagne dans la LNH avec 62 points, 23 de moins qu'à sa saison recrue.

Du côté des Penguins, les acquisitions de Jared McCann et de Nick Bjugstad au début du mois de février ont ajouté un peu de profondeur à l'attaque derrière Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Phil Kessel. Le noyau de l'équipe demeure pratiquement le même qui a remporté la Coupe Stanley en 2016 et 2017.

Si le gardien Matt Murray retrouve la forme de ces deux printemps, Pittsburgh a les outils pour connaître un autre long parcours après une saison en dents de scie.