L'Impact prêt pour une dernière bataille avant son ouverture locale

L’équipe y disputera mardi son sixième match de suite en terrain ennemi, depuis l’ouverture de la saison 2019, contre le D.C. United (3-1-1).

En fait, la troupe de Rémi Garde se retrouve au cœur d’une période chargée de son calendrier avec trois rencontres en l’espace de huit jours.

Cette portion intense culminera samedi après-midi avec le match d’ouverture locale face au Crew de Columbus (4-1-1), meneurs de l’Association de l’Est. Ce rythme soutenu ne semble pas déranger le défenseur Zakaria Diallo.

Personnellement, j’aime bien enchaîner les matchs tous les trois jours. On s’entraîne un peu moins et on est là pour les matchs. On est conscient du calendrier. À nous de faire le nécessaire pour être bien dans les matchs. On est des professionnels. On doit être prêts et intelligents.

Zakaria Diallo