26 ans sans Coupe Stanley au Canada : une disette qui s'enracine

À Montréal, il fut un temps où gagner la Coupe était considéré comme un droit acquis, mais depuis la 24e Coupe en 1993, la dernière pour une équipe canadienne, le Tricolore n'a pas atteint la finale.

Pendant cette même période, cinq fois une équipe canadienne s'est rendue jusqu'en finale : les Canucks de Vancouver en 1994 et en 2011, les Flames en 2004, les Oilers d'Edmonton en 2006 et les Sénateurs d'Ottawa en 2007.

Et en 2016, pour la première fois, toutes les équipes canadiennes ont été exclues des séries.

L'ex-défenseur Éric Desjardins, champion avec le Canadien en 1993, croit que l'origine de la disette, qui s'est trop étirée selon lui, est liée à l'expansion de la LNH aux États-Unis.

« C'est censé être notre sport national et nous sommes supposés être les meilleurs dans ce domaine, avance Desjardins. Si la finale se joue entre Pittsburgh et Winnipeg, je prendrai pour les Jets, même si j'aime Pittsburgh. Peu importe, Calgary, Winnipeg... j'encouragerai l'équipe canadienne. »

Le scénario était toutefois bien différent avant 1995.

La plus longue disette sans Coupe avant celle que nous vivons actuellement a été de six ans, entre 1936 et 1941. De plus, de 1927 à 1995, la plus longue séquence durant laquelle une équipe canadienne n'a pas participé à la finale a été de deux ans.

La durée de la sécheresse actuelle est inconcevable pour l'ex-directeur général des Canucks, des Maple Leafs et des Flames Brian Burke.

« Cela n'a pas de sens. Il y a 31 équipes. Sept équipes sur 31 sont des équipes canadiennes. Ces équipes devraient gagner tous les quatre ans et demi », soutient Burke­.

Le problème, selon lui, est que les équipes canadiennes sont désavantagées, car de nombreux joueurs ne veulent pas jouer au nord de la frontière en raison de la pression ressentie, du manque de vie privée et du taux d'imposition au pays. Burke ajoute qu'un grand nombre de joueurs, y compris les Canadiens, inscrivent régulièrement les sept équipes canadiennes dans leurs clauses de non-échange.

« Quand j'étais à Calgary [de 2013 à 2018, NDLR], nous avons octroyé des contrats dans lesquels des joueurs ont pu mettre jusqu'à 10 équipes sur une liste de non-échange. Toutes les équipes canadiennes étaient sur ces listes », renchérit-il.



Éric Desjardins l'avoue, la disette des équipes canadiennes n'est pas un sujet très populaire chez les joueurs.

« Nous ne le voyons pas de cette façon. Que ce soit une équipe canadienne ou américaine, elle fait partie de la LNH, dit l'ancien défenseur étoile. De la façon dont la ligue est structurée aujourd'hui, je pense que n'importe qui peut gagner. Et ça rend ça plus intéressant. »