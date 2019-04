Joel Quenneville à la barre des Panthers

Quenneville a lui-même été remercié plus tôt cette saison par les Blackhawks de Chicago, qu'il a dirigés pendant plus de 10 ans et conduit à la conquête de la Coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

Il retrouve en Floride le directeur général Dale Talon, celui qui l'avait embauché comme entraîneur des Hawks en 2008.

« Nous voulions l'embaucher parce qu'il est populaire et qu'il y a beaucoup d'équipes qui rêvaient d'en faire leur entraîneur », a commenté Talon.

Avant de diriger les Blackhawks, Joel Quenneville a été à la barre des Blues de St. Louis (1996-2004, puis de l'Avalanche du Colorado (2005-2008). Il est le 2e entraîneur pour les victoires dans l'histoire de la LNH avec 890, derrière le légendaire Scotty Bowman (1244).

Il a dirigé 1636 matchs, le deuxième total derrière Bowman (2141) et le plus élevé parmi les entraîneurs toujours actifs.

Sa fiche est impeccable. Ça va donner du tonus à notre équipe, sur la patinoire et à l'extérieur. C'est un grand pas en avant pour notre organisation. Dale Talon, DG des Panthers de la Floride

Les Panthers ont raté les séries pour une troisième saison de suite. L'équipe compte sur un bon noyau de jeunes vedettes offensives avec Aleksander Barkov, Jonathan Huberdeau, Evgeni Dadonov et Mike Hoffman. Elle promet d'être active sur le marché des joueurs autonomes à compter du 1er juillet. Avec Quenneville à sa barre, elle devient plus attrayante pour des joueurs qui se cherchent une nouvelle destination.