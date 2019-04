Sydney Pickrem bat son propre record canadien à Toronto

Pickrem a arrêté le chrono à 2 min 8 s 71/100. Elle a battu sa marque par 0,36 seconde établie en août dernier.

« Voir 2:08 au tableau était une très bonne sensation », a-t-elle dit.

« J’aime le 200 m quatre nages, ça a toujours été mon épreuve préférée. C’est assez cool de savoir que chaque fois que je bats mon meilleur temps personnel, j’abaisse aussi le record canadien. »

Kelsey Wog a pris le 2e rang en 2:10,72.

Mackenzie Padington, de la Colombie-Britannique, a remporté sa troisième épreuve de la semaine en réalisant un temps de 8:36,38 au 800 m libre.

Tous ces temps étaient sous les standards de qualification des Championnats du monde FINA. Les trois nageuses avaient déjà validé leur billet pour l’équipe canadienne qui se rendra à Gwangju, en Corée du Sud.

Ce fut une semaine fructueuse pour Pickrem qui avait réussi un meilleur temps personnel au 200 m brasse en plus de remporter le 400 m quatre nages.

Après avoir souffert d’une mononucléose à la fin de la saison dernière, elle est heureuse d’être en santé à nouveau cette année.

« Je me souviens que l’an dernier j’étais tellement fatiguée. Maintenant, je suis impatiente d’aller de l’avant. J’écris tout ce qui s’est moins bien passé aux essais (canadiens). J’ai hâte de travailler avec mes entraîneurs et de me préparer pour cet été. »

Le Canada enverra une équipe de 25 nageurs aux mondiaux qui auront lieu du 12 au 28 juillet.