Les Blue Jays balayés à Cleveland

Les frappeurs des Blue Jays ont été limités à 6 points et 19 coups sûrs en 4 rencontres à Cleveland.

Les Indians ont amorcé la confrontation avec deux points dès la manche initiale. Carlos Santana et Tyler Naquin ont respectivement réalisé un double et un simple qui ont chacun produit un point. Jake Bauers et Santana ont marqué à tour de rôle.

Jose Ramirez a augmenté la priorité de la troupe de Terry Francona à 3-0 en cinquième manche lorsque son simple a envoyé Brad Miller à la plaque.

La réplique de Toronto est survenue en huitième manche, gracieuseté de Danny Jansen. Le receveur a annulé le blanchissage de Cleveland en frappant un simple qui a poussé Billy McKinney au marbre.

Le lanceur partant Mike Clevinger a tenu en échec les représentants de la Ville Reine durant cinq manches. Il a retiré 10 rivaux sur des prises contre un but sur balles et un coup sûr.

La relève a fait le nécessaire pour infliger un quatrième revers de suite aux Jays. Brad Hand a notamment fermé les livres pour récolter son quatrième sauvetage de la campagne.

L'artilleur Marcus Stroman a obtenu le départ chez les visiteurs. Une deuxième défaite a été ajoutée à sa fiche ne comptant aucune victoire.

Stroman a accordé trois points mérités et six coups sûrs pendant ses six manches au monticule. Il a maîtrisé six frappeurs des Indians sur des prises et permis un but sur balles.

Les Blue Jays profiteront lundi d'une première journée de congé après avoir disputé 13 affrontements de manière consécutive pour lancer la saison.

Les hommes de Charlie Montoyo se dirigeront vers Boston pour deux rendez-vous contre les Red Sox qui sont prévus mardi et jeudi. Ils seront de retour à Toronto vendredi pour une série de trois matchs face aux Rays de Tampa Bay.