Raphaël Gagné s'impose au Mexique

Raphaël Gagné a enlevé le titre de la course élite des Championnats panaméricains de vélo de montagne, samedi, à Aguascalientes au Mexique.

Ggné, 31 ans, avait préalablement remporté l’argent à cette même compétition en 2013 et le bronze en 2014.

« Je suis au septième ciel avec cette victoire, a déclaré le cycliste de Lac-Beauport. J’avais fini deuxième, neuf secondes derrière le gagnant en 2013 et à une minute de l’or en 2014 avec le bronze. Aujourd’hui, je l’ai finalement eu. »

Léandre Bouchard , un autre Canadien fini 7e.

Chez les femmes Catharine Pendrel a pris la 4e place de cette épreuve courue à 2000 mètres d’altitude et qui offre d’importants points UCI menant à une qualification olympique.

L’Américaine Kate Courtney a mené de bout en bout. Elle a devancé sa compatriote Erin Huck. La Mexicaine Daniela Campuzano a pris la troisième place, 9 secondes devant Pendrel.

Emily Batty et Sandra Walter ont respectivement terminé 6e et 9e.

« Le parcours était difficile avec la chaleur du désert et l’altitude mais nous sommes venus avec un plan bien établi et tous l’ont bien exécuté, a dit Jeff Ain, entraîneur de l’équipe canadienne. Raph a démontré des aptitudes tactiques exceptionnelles pour l’emporter et Catharine était au cœur d’une lutte serrée pour le bronze. Tout le monde était parmi les 10 premiers au sein d’un peloton relevé. »