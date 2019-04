[EN DIRECT] Abel et Imbeau-Dulac en or au Grand Prix de Calgary

Programme de la journée : 13 h 30 - 3 m synchro - Mixte - Finale

14 h 40 - 10 m synchro - Hommes - Finale

16 h 30 - 3 m synchro - Femmes - Finale

18 h - 3 m - Hommes - Finale

19 h 20 - 10 m - Femmes - Finale

Au 3 m synchro mixte, les Québécois Jennifer Abel et François Imbeau-Dulac ont décroché la médaille d'or grâce à un total de 304,59 points. Ils ont été suivis des Britanniques Scarlett Mew Jenson et Matthew Dixon (275,10) ainsi que des Irlandais Clare Cryan et Olivier Dingley (269,04).

Les duos canadiens formés de Nathan Zsombor-Murray et Vincent Riendeau ainsi que de Ethan Pitman et Laurent Gosselin-Paradis participeront au 10 m synchro.

Abel sera de retour au 3 m synchro féminin en compagnie de Mélissa Citrini-Beaulieu. Leurs compatriotes Olivia Chamandy et Mia Vallée seront aussi de la finale.

Médaillés d'or la veille en synchro, Imbeau-Dulac et Philippe Gagné s'exécuteront cette fois en solo au 3 m.

Caeli McKay et Celina Toth seront en action à la plateforme de 10 m.