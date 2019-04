Le décès d'un golfeur cause l'annulation de la ronde finale du Championnat Sanya

Irawan serait mort d'une « cause naturelle » dans sa chambre d'hôtel avance les responsables du tournoi dans un communiqué. Le rapport du coroner n'est cependant pas encore terminé.

« La PGA Tour et l'Association chinoise de golf sont attristées par la perte de l'un de ses membres. Nous offrons nos sincères condoléances à l'épouse d'Arie, Marina, et ses parents, Ahmad et Jeny. Quand quelque chose de cette ampleur a lieu dans le monde du golf, nous sommes tous peinés », commente le circuit professionnel.

« Par respect pour la famille, les organisateurs ont annulé la ronde finale du Championnat de Sanya. C'est une vraie tragédie. Des choses plus importantes qu'un événement sportif se produisent parfois dans la vie », ajoute-t-il.

Auteur de parcours de 74 jeudi et 77 vendredi pour un rendement de +7, Irawan n'a pas été en mesure de se classer pour les rondes de la fin de semaine. Le seuil de qualification a été fixé à -3.

L'Américain Trevor Sluman se retrouvait en tête du classement à -18 avant la dernière journée de compétitions. L'organisation lui a décerné le trophée. Ses compatriotes Matt Gilchrest (-16), Max McGreevy (-16) et Michael Perras (-16) ont partagé le 2e rang.

« Mon coeur est avec la famille d'Arie et sa magnifique épouse Marina, affirme le vainqueur. Tous les membres du circuit ont actuellement une pensée pour eux. Je pense que le reste de la saison sera dédiée à Arie et à l'impact qu'il a eu sur le circuit. »

Les Canadiens Stuart Macdonald (-9), Justin Shin (-6), Peter Campbell (-6) et Beon Yeong Lee (-4) devaient également participer au parcours ultime dimanche.