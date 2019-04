Ryan Poehling rappelle au Canadien de tourner son regard vers l’avenir

La joie éphémère du triomphe d’un samedi soir contre un éternel rival ne lave évidemment pas l’amère déception de l’exclusion in extremis des séries éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans.

Pas plus que le total de 96 points amassés qui égale le record des Panthers de l'an dernier et des Bruins de 2014-2015 comme meilleure récolte par une équipe exclue des séries.

Par contre, le Tricolore a tenu ses partisans en haleine jusqu’au 81e match de sa saison.

Aussitôt que l’espoir s’est éteint, Ryan Poehling s’est chargé de rallumer la flamme contre les Maple Leafs en rappelant que les jours meilleurs ne sont peut-être pas trop éloignés à l’horizon.

À son premier match dans la LNH, les quatre buts du jeune centre de 20 ans – 3 en temps réglementaire et 1 en fusillade – ont agi comme un cataplasme sur les blessures ouvertes de sa vingtaine de coéquipiers. Comme un pansement qu’on applique sur le genou ensanglanté d’un enfant pour créer l’illusion du soulagement.

« Ça a mis de la joie dans le vestiaire dans une situation quand même difficile », a estimé Claude Julien.

C’est vrai qu’il y avait des sourires dans le vestiaire tricolore.

Jonathan Drouin a plaisanté avec quelques journalistes, heureux de remettre à mardi, jour du bilan, ses responsabilités médiatiques. Nicolas Deslauriers a patiemment attendu son tour assis à son casier, sourire aux lèvres. Les jeunes de l’équipe bavardaient, détendus.

Poehling est devenu le 8e joueur de l’histoire à réussir un tour du chapeau à son baptême du feu dans la LNH. Certains de ses coéquipiers, dont le vétéran Andrew Shaw, semblaient encore plus enthousiastes que lui.

« Il va s’en souvenir longtemps, mais pas seulement lui. Beaucoup de gens dans cette pièce aussi et dans l’organisation vont se souvenir de ça », a lancé Shaw, lui-même auteur d’un but et d’une bagarre à son premier match, a-t-il fièrement rappelé.

Poehling, sous le choc, a été à peine plus volubile dans le vestiaire que sur la glace quelques minutes auparavant dans son entrevue d’après-match.

Jamais je n’aurais pu imaginer ça. Je voulais juste faire mes affaires, me concentrer sur mon jeu et parfois tu es récompensé pour jouer comme ça. C’est irréel. C’est comme un rêve, je ne sais pas quoi dire. Ryan Poehling

Un match, c’est un cliché croqué sur le vif. Impossible de prédire une longue et belle carrière à un joueur sur cette seule base. Mais ça demeure un exploit. Un exploit hors du commun.

En 10 min 47 s de jeu, Poehling a démontré qu’il ne craignait pas de foncer au filet; il a réussi ses deux premiers buts de cette façon. Il s’est bien tiré d’affaire dans de nombreuses épreuves de force pour la possession du disque, il a remporté 57 % de ses mises au jeu et a distribué un solide coup d’épaule à Frédérik Gauthier, un colosse de 107 kg (235 lb).

Sa charpente est déjà taillée sur mesure pour le jeu robuste du circuit Bettman. Bien plus que celle de Jesperi Kotkaniemi par exemple.

D’ailleurs, samedi soir, Julien a offert une idée de ce à quoi pourrait ressembler le Canadien dans l’axe l’an prochain avec Kotkaniemi, Poehling, Max Domi et Phillip Danault. Des centres qui seront respectivement âgés de 19, 20, 24 et 26 ans.

Kotkaniemi a joué une saison complète à 18 ans. Domi et Danault viennent de connaître, à tous points de vue, la meilleure campagne de leur carrière et Poehling s’est dégagé une belle marge de progression.

La maturité

Grandir, ensemble. Ce pourrait être le leitmotiv de Claude Julien en 2018-2019. L’entraîneur-chef a souvent insisté sur l’importance de participer aux séries pour que ce groupe de joueurs apprenne à gagner et à gérer les grands moments de tension.

L’équipe n’est pas si jeune, mais bon nombre de ses piliers offensifs sont inexpérimentés.

On les a sentis un peu verts, ces joueurs, lors des confrontations d’envergure contre des rivaux qu’ils avaient une chance de rattraper au classement. Pensez à Columbus, Pittsburgh, Toronto, Caroline et compagnie.

Mais Julien a admis que ces dernières semaines ont eu beaucoup de valeur.

« Dans les deux, trois dernières semaines, c’était du hockey de séries. On a été capables d’élever notre jeu d’un cran et de finir avec une bonne fiche. Ce n’est pas comme si on avait fini avec deux victoires et huit défaites. On a fait un bon travail et [les joueurs] avaient beaucoup de pression. Pas de doute qu’il y a là quelque chose à retenir et à utiliser dans l’avenir », a déclaré l’entraîneur-chef.

Montréal a terminé avec une fiche de 7-2-1 à ses 10 derniers matchs dans une portion de calendrier particulièrement ardue, dont trois victoires en quatre matchs pour conclure contre des puissances de la LNH (Winnipeg, Tampa Bay et Toronto).

Or, sur ces trois défaites, deux sont survenues contre les Hurricanes et les Blue Jackets, les deux formations qui terminent le nez devant le CH et participent aux séries.

Beaucoup de jeunes pousses ont pris les bouchées doubles cette saison. Victor Mete, par exemple, est passé d’un temps d’utilisation moyen de 15:35 à 17:46. Une différence significative sur une saison de 82 matchs. En toute discrétion, il a répondu à la question qui faisait tant de bruit pendant le camp d’entraînement : mais qui donc allait jouer avec Shea Weber?

Kotkaniemi, pour sa part, a montré l’étendue de son talent… et de ses limites. Particulièrement à l’étranger où Julien ne pouvait toujours le soustraire aux meilleurs trios.

Le jeune homme est sans aucun doute promis à un bel avenir. Rappelons néanmoins qu’il n’a marqué aucun de ses 11 buts sur les patinoires adverses.

En deuxième moitié de saison, il a réussi seulement 3 passes en 17 matchs à l’étranger.

« Ça devient clair pour lui ce sur quoi il doit travailler, ce qu’il doit améliorer. Son talent, ses habiletés, ce n’est pas un problème du tout. Mais il a 18 ans, il doit devenir plus fort. Il doit réaliser à quel point ça devient difficile en deuxième moitié de saison. Il a besoin de devenir plus fort », a insisté Julien.

« J’ai eu à gérer un cas semblable en David Pastrnak [à Boston]. Il avait 18 ans et il a fini par jouer un peu dans les mineures parce qu’il n’était pas assez fort, ça l’a rattrapé. Il y est allé, il est revenu. La dernière saison que je l’ai eu, il a marqué 30 buts. Éventuellement ils deviennent plus forts, meilleurs, leur talent remonte à la surface lorsqu’ils apprennent à jouer de la bonne façon », a détaillé le pilote du CH.

Victor Mete croit que tous ces jeunes de l’organisation parviendront sous peu à grandir ensemble, justement.

« Kotkaniemi et moi-même serons dans notre 2e et 3e année. Je pense qu’on saura à quoi s’attendre davantage et que nous serons prêts à faire mieux que ce qu’on a fait cette année », a fait valoir le petit défenseur.

Les jeunes rappellent donc à tout le monde de regarder vers l’avenir. Aux Poehling, Mete et Kotkaniemi pourraient se greffer d’autres espoirs comme Nick Suzuki, Josh Brook, Cale Fleury ou Cayden Primeau.

C’est quand même plus réjouissant qu’il y a neuf mois à peine et Ryan Poehling a réussi à nous le rappeler, le temps d’une soirée magique au Centre Bell.