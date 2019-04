Penny Oleksiak décroche sa première victoire aux essais canadiens

Le quadruple médaillé olympique a conclu l’épreuve en 1 min 56 s 92/100, à quelques centièmes de seconde de Ruck (1:56,97).

Oleksiak, 18 ans, avait terminé au 3e rang du 100 m papillon vendredi. C’était une première compétition d’envergure pour la Torontoise depuis les Jeux du Commonwealth.

Kayla Noelle Sanchez et Rebecca Smith ont terminé respectivement 3e et 4e au 200 m style libre, et elles ont du même coup confirmé leur place dans le relais canadien qui participera au 4 x 200 m des prochains Championnats du monde.

Une semaine de rêve pour Markus Thormeyer

Markus Thormeyer a mis la touche finale à une semaine inespérée, remportant le 200 m style libre, samedi. Le nageur de 21 ans a donc triomphé dans les quatre courses auxquelles il a pris part.

Selon Natation Canada, c’est la première fois qu’un nageur remporte les quatre épreuves – 100 m et 200 m dos, ainsi que 100 m et 200 m style libre.

L’athlète originaire de Vancouver a battu un record canadien au 100 m dos avec un temps de 1:47,60. Il a devancé Alexander Pratt et Jeremy Bagshaw.

Pour se qualifier pour les mondiaux, les nageurs canadiens doivent terminer parmi les deux premiers d’une épreuve tout en réalisant le temps standard établi par la Fédération internationale de natation (FINA).

Les Championnats du monde de natation FINA 2019 se dérouleront en août à Gwangju, en Corée du Sud.

Les équipes seront connues dimanche soir.