Carrasco brille au monticule et les Indians écrasent les Blue Jays

Carlos Carrasco est devenu le premier lanceur des Indians depuis 1908 à retirer 12 frappeurs sur des prises en cinq manches et la formation de Cleveland a battu les Blue Jays de Toronto 7-2, samedi.

Après avoir connu quelques difficultés lors de son premier départ de la saison, Carrasco (1-1) a été étincelant au monticule.

Le droitier a retiré plus de 10 frappeurs à la plaque pour la 23e fois de sa carrière, muselant les Blue Jays jusqu'en cinquième manche.

Freddy Galvis a cogné un circuit et Rand Grichuk a frappé un double d'un point. Avec le point égalisateur au bâton, Carrasco a retiré Rowdy Tellez à son 90e et dernier lancer.

Jake Bauer a donné une étincelle à l'attaque des Indians lorsqu'il a produit deux points en frappant un simple en troisième.

Les Indians ont inscrit trois points lors de cette manche. Carlos Santana, Hanley Ramirez et Roberto Perez ont par la suite marqué.

Thomas Pannone (0-2) a accordé quatre points en deux manches et deux tiers et a obtenu six retraits sur des prises.

Les Indians ont remporté trois matchs d'affilée et présentent un dossier de 4-1 à domicile.