Binnington et les Blues stoppent les Canucks

Jordan Binnington a stoppé les deux tirs auxquels il a fait face en tirs de barrage et les Blues sont restés dans la course pour le titre de la Division centrale en battant les Canucks de Vancouver 3-2, samedi après-midi, à Saint Louis.

Âgé de 25 ans, Binnington a conclu la rencontre avec 23 arrêts et il a terminé sa saison recrue avec un dossier de 24-5-1.

Vladimir Tarasenko et Brayden Schenn ont touché la cible pour les Blues. Ryan O'Reilly et David Perron ont enfilé l'aiguille en tirs de barrage.

Les Blues ont temporairement pris le 1er rang de la Division centrale avec 99 points, un de plus que les Predators de Nashville et les Jets de Winnipeg. Ces deux équipes doivent disputer leur dernier match, plus tard samedi.

Elias Pettersson et Tanner Pearson ont répliqué pour les Canucks, qui rateront les séries pour une quatrième saison d’affilée. Thatcher Demko a bloqué 34 tirs.