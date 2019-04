Les États-Unis infligent un premier revers au Canada au Championnat du monde féminin

Les Canadiennes (1-1-0-0) étaient en quête d'un troisième gain de suite contre les États-Unis, si on inclut les deux gains enregistrés dans le cadre de la Série de la rivalité, en février.

Les deux équipes ont disputé un match intense, où les pénalités et le jeu de puissance ont finalement départagé les gagnantes des perdantes.

Comme ce fut le cas en finale de la Coupe Clarkson et lors du premier match du tournoi contre la Suisse, Marie-Philip Poulin était en uniforme, mais elle n'a pas pris part au match. Elle est toujours ennuyée par une blessure au bas du corps.

Les Américaines, championnes olympiques et championnes du monde en titre, ont profité d'une supériorité numérique pour inscrire ce qui allait s'avérer le but victorieux tard en deuxième période.

Les Canadiennes, qui n'ont pas décroché les grands honneurs d'un championnat du monde depuis 2012, disputeront leur prochain match lundi face à la Russie, tandis que les États-Unis seront de nouveau en action dès dimanche pour affronter la Suisse.

Disputant un 47e match avec la sélection des États-Unis, Hilary Knight a ouvert la marque à 4:23 en première période avec son deuxième but du tournoi au terme d’une descente à deux contre une.

À la suite d’un puissant tir de Brianne Jenner, Sarah Nurse a créé l’égalité moins de deux minutes plus tard en avantage numérique. Nurse a plongé pour pousser la rondelle libre derrière la gardienne Alex Rigsby.

Les joueuses du Canada célèbrent le but de Sarah Nurse en première période Photo : The Associated Press / Antti Aimo-Koivisto

Avec moins de deux minutes à écouler au premier tiers, Kendall Coyne Schofield a profité de la chute de la défenseuse Micah Zandee-Hart.

Seule devant Emerance Maschmeyer, elle a habilement déjoué la gardienne canadienne entre les jambières. C’était 2-1 États-Unis après 20 minutes.

Tôt en deuxième période, à 1:56, c’est aussi durant une supériorité numérique que Jenner a habilement redirigé un tir de Brigette Lacquette pour ramener tout le monde à la case départ.

Les Américaines ont elles aussi mis à profit leur attaque à cinq pour reprendre une avance d'un but à 14:03.

Emily Clarke prenait place au banc des pénalités depuis seulement quatre secondes, quand sur une mise en jeu à la gauche de Maschmeyer, Annie Pankowski l'a battue à l'aide d'un boulet précis.

Les Américaines ont fermé le jeu pour protéger cette mince avance au dernier tiers. Une ultime pénalité contre les États-Unis avec 2:24 à écouler à la rencontre n'a pas permis au Canada de combler le retard.

Maschmeyer a cédé trois fois sur 21 tirs, tandis que Rigsby a repoussé 23 des 25 rondelles dirigées contre elle par les joueuses canadiennes.

La gardienne Alex Rigsby et la capitaine des États-Unis, Kendall Coyne Schofield se congratulent à la suite du but qui plaçait les Américaines en avant 3-2 Photo : The Associated Press / Antti Aimo-Koivisto