[EN DIRECT] Imbeau-Dulac et Gagné en or au Grand Prix de Calgary

Programme de la journée : 13 h 30 - 10 m synchro - Mixte - Finale

14 h 30 - 3 m synchro - Hommes - Finale

17 h - 3 m - Femmes - Finale

18 h 15 - 10 m synchro - Femmes - Finale

19 h 30 - 10 m - Hommes - Finale

Les Québécois François Imbeau-Dulac et Philippe Gagné ont remporté l'or au 3 m synchro. Ils ont obtenu 398,73 points et ont été suivis des Britanniques Anthony Harding et Jordan Houlden (384,39) ainsi que des Malaisiens Chew Yiwei et Ooi Tze Liang (364,23).

Il s'agit d'un deuxième titre en deux ans pour Imbeau-Dulac et Gagné à Calgary.

L'autre duo canadien en action, formé de Henry McKay et Victor Povzner (328,68), a terminé 10e.

Au 10 m synchro mixte, les Canadiens Meaghan Benfeito et Nathan Zsombor-Murray ont décroché la médaille d'argent avec un total de 313,86 points. Ils ont été devancés par les Chinois Zewei Wang et Yijin Xu (321,54). Les Cubains Jeinkler Aguirre et Anisley Garcia (290,34) ont pris le 3e rang.

L'an dernier, Benfeito et Zsombor-Murray étaient montés sur la plus haute marche du podium.