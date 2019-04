Record canadien et meilleur temps mondial de l’année pour Kylie Masse

La nageuse canadienne Kylie Masse a amélioré son propre record canadien du 200 m dos, vendredi soir, aux essais canadiens à Toronto, enregistrant aussi le temps le plus rapide de l'année sur la scène mondiale.

Déjà assurée d’une participation aux prochains championnats mondiaux, la nageuse de 23 ans originaire de La Salle, a franchi la distance en 2 min 5 s 94/100 dans la piscine du Centre sportif panaméricain.

Masse a devancé la médaillée d’argent, Taylor Ruck, de Kelowna en Colombie-Britannique par 76 centièmes de seconde.

« Je ne m’attendais pas à battre mon record, a dit Masse, mais je tente toujours de réussir le meilleur temps. Je suis très contente de ce résultat. J’avais déjà ma place au sein de l’équipe sur 100 m et cela m’a donné confiance pour aborder le 200. »

Par ailleurs, l’Ontarienne Maggie MacNeil a remporté le 100 m papillon devant l’Albertaine Rebecca Smith et la quadruple médaillée olympique, Penny Oleksiak.

Ayant déjà obtenu son billet pour les mondiaux plus tôt cette semaine, Oleksiak ne pourra donc pas prendre le départ de cette épreuve aux mondiaux, épreuve dans laquelle elle avait récolté une médaille d’argent à Rio en 2016.

Du côté masculin, Markus Thormeyer a signé une troisième victoire à ces essais nationaux, ajoutant le 200 m dos à son palmarès. Le Vancouverois a devancé de justesse Cole Pratt, de Calgary.

Pour se qualifier pour les mondiaux, les nageurs canadiens doivent terminer parmi les deux premiers d’une épreuve tout en réalisant le temps standard établi par la Fédération internationale de natation (FINA).

Les Championnats du monde de natation FINA 2019 se dérouleront en août à Gwangju, en Corée du Sud.

Plus de 600 nageurs participent à ses essais nationaux et tentent de se qualifier pour l’un ou l’autre de ces rendez-vous: Championnats du monde, Championnats mondiaux de paranatation, les Jeux Panaméricains (Lima, Pérou), les Jeux parapanaméricains, les Universiades et les Championnats mondiaux juniors (FINA).

Les équipes seront connues dimanche soir.