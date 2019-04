Carlos Santana frappe un circuit victorieux et les Indians battent les Blue Jays

Santana, qui est retourné aux Indians pendant la saison morte après avoir été cédé par les Phillies de Philadelphie, a catapulté un tir de Joe Biagini (0-1).

Adam Cimber (1-0) a retiré deux frappeurs sur des prises et il a ajouté la victoire à sa fiche. Kevin Plawecki a quant à lui claqué une première longue balle pour les Indians (4-3).

Freddy Galvis a réussi un circuit de deux points pour les Blue Jays (3-6).

Les Indians et les Blue Jays font partie des pires équipes au bâton de l'Américaine. La troupe de Toronto a été retirée 14 fois sur des prises tandis que l'équipe locale a été victime de 10 retraits au bâton.

Pendant ce temps, les deux lanceurs partants ont connu une excellente rencontre au monticule.

À son deuxième départ, la recrue des Blue Jays Trent Thornton a permis deux points et trois coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Shane Bieber a été encore meilleur à son premier départ de la saison pour les Indians, accordant deux points et deux coups sûrs.

Galvis a procuré une avance de 2-1 aux Blue Jays grâce à son coup de quatre buts en cinquième manche. L'avance a toutefois été de courte durée, quand Max Moroff a ramené les deux formations à la case départ dès la demi-manche suivante.