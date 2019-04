L'Impact est prêt à se relever à New York

La plus petite surface de jeu de la MLS revient dans les conversations chaque fois que l’Impact de Montréal s’en va affronter les New-Yorkais chez eux, au Yankee Stadium. Le terrain est court et étroit, et la pelouse de fortune posée à l’orée du diamant de baseball ne rend pas beaucoup de joueurs à l’aise.

Mais Lovitz, l’arrière gauche de l’Impact, croit qu’après quatre saisons à en parler, il est temps de passer à autre chose.

« Ils ont 11 joueurs, nous avons 11 joueurs, a rappelé Lovitz. C’est un terrain. Il faut jouer. Il faut marquer. »

Soit. Mais la dernière fois que l’Impact a marqué, le Sporting de Kansas City venait de toucher la cible à sept reprises. Encore faut-il être rigoureux à l’autre bout du terrain.

Bacary Sagna, collègue défenseur de Lovitz à droite, a insisté que la communication et l’occupation de l’espace sur une surface où il faudra prendre des repères rapidement.

« On a analysé le match [à Kansas City], et on connaît les raisons de la débâcle, a indiqué Sagna. Le plus important, c’est de réagir par rapport à ça, d’accepter les remarques de chacun et de communiquer. La communication sur le terrain, c’est important. Il faut qu’on communique plus, tous ensemble, qu’on soit plus conquérants et plus intelligents. »

Raclée oblige, l’Impact a désormais le pire rendement défensif de l’Est avec 11 buts accordés en 4 rencontres. Le Bleu-blanc-noir affronte cependant un NYCFC en difficulté qui n’a pas encore gagné cette saison et qui marque un petit but par match en moyenne.

Les New-Yorkais, à leur dernier match, ont eux aussi subi une lourde défaite, 4-0 à Toronto.

« Nous affrontons un adversaire que nous allons revoir au cours de la saison et, possiblement, dans une course aux éliminatoires, a soutenu Lovitz. C’est un match important, mais il faut surtout bien réussir les petits détails dont nous avons discuté entre nous et avec l’entraîneur. »