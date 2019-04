Le Canadien doit maintenant sortir le gros chèque

Le CH a largement dominé les Capitals au chapitre des chances de marquer de qualité, jeudi soir. Il en a obtenu presque le triple (19 contre 7), mais il n’en a converti qu’une. Une!

Tu peux toujours donner le mérite au gardien adverse, mais quand le tireur lance à côté ou directement dans l’écusson...

Claude Julien ne peut nier

Aucun entraîneur ne vous avouera qu’il dirige un groupe sans talent. Ce serait manquer de respect à ses joueurs. D’ailleurs, le Tricolore n’est pas complètement dénué de talent. Il en a simplement moins que les équipes qui le devanceront.

Claude Julien se discréditera (ainsi que son personnel d’entraîneurs) s’il ne l’admet pas. Un peu du moins, en trouvant les mots pour ne blesser personne. Julien a très bien géré les joueurs d’appoint que Marc Bergevin lui a trouvés pour combler les trous dans sa formation. Il a beaucoup de mérite.

L’expérience Kotkaniemi

À elle seule, son utilisation du jeune Finlandais lui vaut un coup de chapeau. Le jeune n’a marqué qu’au Centre Bell cette saison, lorsqu’utilisé dans des conditions avantageuses contre des rivaux plus négociables.

Julien avait l’avantage du dernier changement pour le mettre en valeur et lui donner les conditions gagnantes. Il y a parfois réussi. À l’étranger, il n’avait pas l’avantage de ce dernier changement et le jeune est allé se faire les dents sur plus gros que lui.

Jesperi Kotkaniemi Photo : Getty Images / Claus Andersen

Aucun but à l’étranger. Toute une saison sans marquer.

Julien n’a pas eu le choix. Rappelez-vous que Kotkaniemi incarnait l’espoir en octobre. Sur le plan de l'image, le Canadien avait besoin du projet Kotkaniemi. Julien a accepté le mandat. Il a même embrigadé les coéquipiers de Kotkaniemi dans l'aventure. Certains y ont perdu des plumes.

Avez-vous remarqué, par exemple, qu'Armia et Lehkonen ont mieux paru au cours des dernières semaines après que Julien leur eut donné de meilleurs joueurs de centre?

Claude Julien à l'entrainement Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

Bergevin ne peut nier

Si Marc Bergevin niait ce manque de talent, lui aussi se discréditerait et enlèverait à son groupe de dépisteurs professionnels la reconnaissance qu’il mérite.

Ensemble, ils ont donné au Canadien une allure respectable cette saison. Les Weal, Folin, Kulak, Tatar, Armia et autres Domi ont rejoint Benn, Danault, Shaw et Petry au rayon des aubaines. Bien joué!

Si Peter Chiarelli avait eu la moitié de ces succès pour entourer McDavid et Draisaitl à Edmonton, les Oilers ne rateraient pas les séries pour une 12e fois en 13 ans.

Bergevin l’a fait. Mais le CH n’a pas de Draisaitl et encore moins de McDavid.

Bâtir

On dit que ça se fait par le repêchage. Dans ce cas, il faut espérer que les Poehling, Suzuki, Romanov et Brook seront prêts rapidement.

Nick Suzuki Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Parce qu’on ne va pas gagner la Coupe en 2020 avec les sélections de juin prochain.

Le talent ne s’achète pas? Il est à vendre pourtant. Le talent s’appelle Artemi Panarin, Erik Karlsson, Matt Duchene, Joe Pavelski et Jordan Eberle, et sera en vitrine le 1er juillet.

On a construit un fond étonnant en magasinant au rayon des aubaines. Le temps est venu de sortir un gros chèque.