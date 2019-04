L’effet papillon? Un simple échange a changé le destin du Canadien

À la mi-janvier, les hommes de Claude Julien détenaient le 7e rang dans l’Est et menaçaient de se faufiler devant les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto. Le site Sportsclubstats.com accordait alors au CH 80 % de chances de participer aux séries. Et pour cause!

À ce moment-là, au 9e rang de l'association, on retrouvait les pauvres Sabres de Buffalo, qui étaient littéralement en chute libre et qui n’ont jamais cessé de l’être. Puis au 10e échelon, les jeunes Hurricanes de la Caroline accusaient huit points de retard sur le Canadien. L’attaque des Canes se situait au 27e rang et, pour espérer participer aux séries, j’écrivais qu’il leur fallait « maintenir la cadence de l’une des trois meilleures équipes de la LNH », ce qui apparaissait évidemment impossible.

Les Sabres étaient cuits. Les Hurricanes étaient cuits. En conséquence, même en adoptant un rythme de croisière « pépère », le Tricolore était pour ainsi dire assuré de participer aux séries.

Puis au Minnesota, un papillon a déployé ses ailes.

***

Le nouveau DG du Wild du Minnesota, Paul Fenton s’est emparé de son téléphone. Tentant de se dégager une marge de manoeuvre par rapport au plafond salarial, il avait décidé de larguer Nino Niederreiter, dont il déplorait le manque de constance.

L’attaquant de 26 ans affichait 9 buts et 14 passes au compteur après 46 matchs, ce qui était loin d’être mauvais. La saison dernière, malgré une blessure lui ayant fait rater 18 matchs, le Suisse avait marqué 18 buts. Et lors des trois saisons précédentes, Niederreiter avec secoué les cordages 25, 20 et 24 fois.

Impatient, Paul Fenton a vite trouvé preneur. Le DG des Hurricanes, Don Waddell, lui a cédé le centre Victor Rask, aussi âgé de 26 ans. Au moment de l'échange, Rask avait inscrit 1 but et 5 passes en 26 matchs. Waddell a probablement eu envie d’aller personnellement le déposer à l’aéroport pour s’assurer que l'entente soit officiellement conclue.

***

Le 17 janvier, Niederreiter est arrivé avec les Hurricanes et il est instantanément devenu leur meilleur buteur. Il a jusqu’à présent inscrit 14 buts et 15 mentions d’aide en 35 matchs. Cet ajout non négligeable a par ailleurs permis à l’entraîneur Rod Brind’Amour de se concocter deux premiers trios extrêmement compétitifs. Et en un battement d’ailes, l’attaque des Hurricanes est passée du 27e au 5e rang.

L’inimaginable s’est alors concrétisé.

Depuis le 18 janvier dernier, les Hurricanes de la Caroline présentent la deuxième fiche de la LNH (23-10-2, pour un total de 48 points), tout juste derrière le Lightning de Tampa Bay. Les Hurricanes n’ont donc pas volé leur première qualification dans les séries en 10 ans. Ils viennent d’accomplir un remarquable exploit.

Toutefois, lorsqu’on prend un pas de recul et que l’on regarde l’ensemble du portrait, on ne peut s’empêcher de croire que malgré ses énormes difficultés en avantage numérique, malgré le mur qu’il a frappé entre le 9 février et le 9 mars et malgré l’inexplicable panne sèche de 25 matchs qu’a connue Jonathan Drouin, le Canadien serait parvenu à se qualifier pour le tournoi printanier si Don Waddell n’avait pas conclu le plus inégal échange de la saison.

Parlant « d’effet papillon » (juste pour tourner le fer dans la plaie), il est aussi permis de croire que l’ex-adjoint de Marc Bergevin, Rick Dudley, a joué un rôle dans l’acquisition de Neiderreiter par les Hurricanes. Dudley, un spécialiste en évaluation de talent, a quitté Montréal le printemps dernier pour aller conseiller son ami Don Waddell en Caroline.

Pour la petite histoire, le Wild occupait le 8e rang dans l’Ouest quand cet échange est survenu. Victor Rask a depuis inscrit 2 buts et récolté 1 mention d’aide et le Wild a maintenu une fiche de ,500 (14-14-6). L’équipe de Paul Fenton, qui a aussi été affligée de plusieurs blessures, affiche 83 points au compteur et ratera les séries.

Avec le gardien recrue Jordan Bennington (25 ans), qui a propulsé les Blues de Saint Louis du dernier rang de la LNH jusqu’aux avant-postes de la Division centrale depuis le mois de janvier, Nino Niederreiter est le joueur de la LNH qui a eu le plus d’impact sur le rendement de son équipe et sur le classement de la LNH cette saison.

C’est fascinant.