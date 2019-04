L'espoir s'éteint pour le Canadien

Et, mince, il l’est. Ténu, fragile et alouette.

Si le Tricolore l’emporte contre les Maple Leafs au Centre Bell samedi et que les Blue Jackets ne récoltent pas plus d’un point en deux rencontres, il passe.

Si Columbus perd ses deux derniers duels en temps réglementaire, le Canadien pourrait se contenter d’une défaite en surtemps contre Toronto pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

Tout autre scénario exclut les Montréalais du tournoi printanier. À leur grand dam, et pour cause.

Claude Julien revient sur la défaite du Canadien

Le site de calcul des probabilités Sports Club Stats estimait les chances du CH de se qualifier à 36,6 % avant la soirée de jeudi où la pire combinaison d’événements s’est produite pour lui. Ces probabilités viennent de chuter de façon draconienne.

« Oui, c’est difficile [à avaler]. Nous savons que nous aurons maintenant besoin de beaucoup d’aide. Nous affrontions encore une bonne équipe, nous avons joué un bon match, c’était serré. Je ne sais pas trop quoi vous dire. C’est une défaite qui fait mal », a résumé Brendan Gallagher, toujours fidèle au poste dans la défaite.

L’heure du bilan de cette saison, avouons-le, haute en couleurs et fort divertissante, n’a pas encore sonné. Il risque de venir bien assez tôt et nous aurons l’occasion de revenir sur les défaillances collectives et individuelles.

Aux visages allongés dans le vestiaire, aux timbres de voix qui se limitaient à un murmure, on voyait bien que les joueurs tentaient de toutes leurs forces de croire encore honnêtement en leurs chances. Comme un élève qui remet sa copie d’examen et espère un miracle pour compenser son insouciance.

Or, le Canadien n’a pas été insouciant. Il n’a pas pêché par nonchalance. Rien de tout cela. Si la participation aux séries relevait du mérite, il en serait probablement, même Claude Julien l’a estimé après la victoire contre le Lightning.

Contre des Capitals qui luttaient pour mettre la main sur le titre de la Division métropolitaine, Montréal s’est accaparé près des trois quarts des chances de marquer de grande qualité (19 contre 7).

Sauf que les Capitals ont « du talent et de la profondeur », a expliqué Shea Weber.

« Ils te font payer la moindre petite erreur », a ajouté le capitaine.

Le Canadien de Montréal a perdu un match crucial contre les Capitals de Washington. Photo : Getty Images / Patrick Smith

Braden Holtby a réussi 33 arrêts dont plusieurs impressionnants, particulièrement au premier vingt où il a repoussé coup sur coup des tirs à bout portant d’Artturi Lehkonen et d’Andrew Shaw, un lancer à la réception dans l’enclave de Max Domi et un autre voilé de la part de Tomas Tatar.

Price a été tout aussi spectaculaire avec 29 arrêts.

C’est un match serré. Malheureusement, ça fait mal parce que c’est un match qu’on devait gagner, mais il faut se retrousser les manches, espérer avoir un petit peu d’aide dans les prochains jours pour se donner une chance samedi. On a travaillé fort jusqu’à date et ce soir il en manquait un peu. Ils ont été un peu plus opportunistes que nous. Ç’a été la différence. Claude Julien

Il était presque utopique de penser que le Canadien traverserait ce chemin de croix contre les Jets, le Lightning, les Capitals et les Maple Leafs avec quatre victoires.

Le CH a sérieusement compromis sa place en séries du 14 février au 16 mars quand il n’a pu faire mieux qu’un dossier de 6-9-1.

Il s’est tiré dans le pied avec quelques points gaspillés, saupoudrés sur la route contre des rivaux directs lors de matchs où il avait souvent l’occasion de les rejoindre.

Pensons aux duels contre les Leafs les 9 et 23 février. À la déroute de 5-1 face aux Penguins au début mars. À la défaite en prolongation contre les Hurricanes et à la cinglante gifle aux mains des Blue Jackets à Columbus.

Mais l’heure du bilan n’a pas encore sonné.

Les yeux tournés vers Manhattan

Montréal a perdu le contrôle de sa destinée et y a-t-il quelque chose que des joueurs de hockey détestent plus que d’avoir à s’en remettre complètement à des éléments extérieurs qu’ils ne peuvent d’aucune manière influencer?

Au nombre de fois où l’on entend au cours d’une saison « il faut contrôler ce qu’on peut contrôler », litanie servie à nouveau par Max Domi d’ailleurs, on comprend que la tension risque d’être très élevée vendredi soir quand les Rangers affronteront les Jackets au Madison Square Garden.

« C’est le hockey, a lancé Gallagher. Ça se résume parfois à quelques erreurs de trop. Nous aurons maintenant besoin de beaucoup d’aide. Nous sommes compétitifs, nous voudrons nous battre jusqu’à la fin. »

« On n’est pas morts. On a besoin d’aide. On a quelques jours pour voir ce qui va arriver, en espérant être toujours vivant (vendredi) soir pour avoir une chance de rester dans la course », a enchaîné l’entraîneur.

Beaucoup de déception donc, mais peu de regrets.

« C’était une belle démonstration de caractère. On a montré nos vraies couleurs au cours des derniers matchs », a laissé tomber Carey Price en référence aux belles prestations de son équipe à Winnipeg et contre Tampa Bay.

Jeudi soir, le CH a suffisamment bien joué pour remporter le match. Les trios de Phillip Danault et Max Domi ont bourdonné toute la soirée. Celui de Jordan Weal n’a pas été vilain, même si l’on peut déplorer que Jonathan Drouin ait obtenu seulement un tir au filet, tard en troisième période.

La quatrième unité à ultimement coûter la rencontre au CH. Les Capitals auront finalement eu besoin d’une erreur de Christian Folin profondément dans son territoire et une autre de Paul Byron, peut-être pas tout à fait remis de sa blessure, pour clore le débat.

Le Canadien pouvait toujours espérer un miracle et remporter ses quatre derniers matchs contre des puissances de la ligue pour se faufiler comme quatrième as, mais, la vérité, c’est qu’il aurait dû assurer sa place il y a bien longtemps.