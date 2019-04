Glen Sather abandonnera ses fonctions de président des Rangers

Glen Sather a annoncé qu'il démissionnera de son poste de président des Rangers de New York et deviendra un conseiller senior au propriétaire, James Dolan.

La décision de Sather survient après 19 années avec les Rangers, dont les 15 premières passées à titre de président et directeur général. Avant le début de la saison 2015-2016, il a cédé le poste de directeur général à Jeff Gorton.

Dolan a fait savoir jeudi que l'équipe allait amorcer immédiatement la recherche d'un nouveau président. Gorton demeurera en poste à titre de directeur général.

Les Rangers ont participé aux séries éliminatoires lors de 12 des 18 saisons de Sather et ont atteint la grande finale en 2014. Ses 556 victoires à titre de directeur général lui confèrent le 1er rang dans l'histoire de l'équipe.

« Glen est devenu l'un des dirigeants les plus prolifiques dans l'histoire des Rangers, et la stratégie qu'il a mise en place a permis de lancer l'équipe dans la bonne direction pour atteindre notre objectif ultime. Glen et moi allons travailler de près pour identifier son successeur », a déclaré Dolan.

Avant de se joindre aux Rangers, il avait passé environ deux décennies avec les Oilers d'Edmonton à titre d'entraîneur-chef et directeur général. Pendant son règne, les Oilers ont gagné la Coupe Stanley cinq fois.

Bien que ce soit à Edmonton qu'il ait connu ses meilleurs résultats à titre de bâtisseur, Sather a également ramené les Rangers sur la bonne voie après des saisons creuses à la fin des années 1990.

Lorsqu'il a remis les rênes à Gorton, la philosophie des Rangers a changé pour inclure un plan de reconstruction autour de jeunes joueurs.

« Je crois sincèrement que l'équipe avance dans la bonne direction et que l'avenir est prometteur », a affirmé Sather.