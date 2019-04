Arnaud Gaudet et Kaylie Buck remportent leur première médaille aux mondiaux juniors

Le Québécois Arnaud Gaudet et l'Ontarienne Kaylie Buck sont montés sur le podium des Championnats du monde juniors de surf des neiges pour la première fois de leur carrière, jeudi, en Slovénie. Ils ont décroché la médaille de bronze au slalom en parallèle par équipe mixte, épreuve présentée pour la première fois à cette compétition.

« Toutes nos courses se sont bien passées! Je suis content d’avoir atteint mon objectif », a indiqué Gaudet.

Après avoir remporté leurs trois premiers duels de la journée, Gaudet et Buck se sont avoués vaincus face aux Russes Anastasia Kurochkina et Dmitry Loginov en demi-finales. En finale pour le bronze, ils l’ont emporté sur Maria Valova et Ilia Vitugov.

Les Russes Kurochkina et Loginov ont été couronnés champions, devant leurs compatriotes Sofia Nadyrshina et Iaroslav Stepanko.

« La course contre les futurs médaillés d’or a été la plus difficile, a confié Gaudet, originaire de Montcalm. Ma coéquipière a chuté et j’ai tenté de rattraper un retard de 1,7 seconde. J’ai fait une bonne descente, mais je n’ai pas réussi à le vaincre [Loginov]. »

Cette 3e place a permis à Arnaud Gaudet de bien terminer une semaine qui a été difficile. Il a notamment dû composer avec un bris d’équipement durant le slalom individuel, arrivant tout de même à se classer 5e.

Deux autres représentants du Canada ont pris part à la compétition. Alison Friebel et Jamie Behan ont été éliminés en huitièmes de finale.