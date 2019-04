Un prodige québécois sur le terrain à Augusta

Le concours « Drive, chip and putt » sera même diffusé partout en Amérique du Nord sur la chaîne spécialisée Golf Channel.

« Je pense que je vais être nerveux parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui regarderont ça à la télévision, explique Mac. J'ai vraiment le goût de gagner, c'est pour ça que je suis un peu stressé. »

Le jeune originaire de la Rive-Sud a dû survivre à trois étapes de qualifications aux États-Unis pour obtenir son invitation.

Seulement 10 golfeurs de son âge ont obtenu leur billet. Il veut être plus qu’un simple figurant. Mac croit en ses chances de gagner.

« J’ai vu les pointages des gagnants des différents tournois de qualifications et je me suis classé au 2e rang, analyse le jeune homme. Je pense que je peux gagner. »

Pour réussir, il devra exceller sous pression. Il n’aura droit qu’à six élans pour impressionner. La compétition commence par le concours de coups de départ. Il n’a que deux essais pour franchir la plus grande distance en visant une allée d’une largeur de 40 verges.

Il devra ensuite réaliser deux coups d’approche et deux coups roulés sur le vert du 18e trou du mythique parcours. Chaque fois, on additionnera la distance qui sépare sa balle du trou. Le plus petit total accumulera le plus grand nombre de points.

« Ce que j’aime le plus du golf, ce sont les coups roulés, parce que c’est là que la balle entre dans le trou, dit Mac. Les verts à Augusta sont très rapides et ondulés. Ce ne sera pas facile. »

Tombé dans la marmite du golf très tôt

Andy Mac a découvert le golf à 3 ans en regardant la télé avec son père Hai, maniaque du sport. À 5 ans, le paternel l’emmenait sur le vert d’entraînement du club de golf de Candiac.

« Bien sûr, il a un talent naturel, mais il a travaillé très fort pour atteindre le niveau qu’il a aujourd’hui, explique Hai Mac, dentiste de profession. Il est vraiment perfectionniste et il aime pratiquer. Il est très motivé et concentré au golf, mais aussi à l’école. »

Andy Mac progresse vite, très vite. Il pèse à peine 40 kg, mais frappe des coups de départ à plus de 200 verges. Il a joué 76 et 78 à ses deux dernières rondes durant la semaine de relâche.

Il joue pour l’instant des tertres de départ des femmes, mais déjà il bat son père régulièrement.

« Il est quand même pas pire, mais je commence à le battre, admet Andy, gêné. La première fois que je l’ai battu, je pense qu’il n’était pas très content. »

« Je n’ai pas le plus bel élan ni le meilleur jeu, mais je pensais quand même pouvoir le battre jusqu’à 12 ou 13 ans, répond Hai Mac, amusé. C’est finalement arrivé à 10 ans. C’est la vie, qu’est-ce tu veux? »

Le père se réjouit de la participation de fiston au tournoi d’Augusta, notamment parce qu’il pourra l’accompagner sur le terrain. En fait, toute la famille y sera, même les grands-parents.

Il peine à croire ce qui arrive à son fils qu’il avait inscrit aux qualifications simplement pour s’amuser.

« J’étais euphorique quand j’ai su qu’on y allait, explique Hai Mac. Je ne suis pas trop inquiet qu’il soit nerveux. On va là pour s’amuser et vivre une belle expérience. »

Andy, lui, aimerait aussi profiter de sa visite à Augusta pour rencontrer ses idoles. Il admire particulièrement Tiger Woods et Rory McIlroy.

Un talent parmi tant d’autres

Malgré ses prouesses, Andy Mac ne passe pas tous ses temps libres à frapper la petite balle blanche.

Il joue au hockey trois fois par semaine, au tennis deux fois et il joue au soccer à l’école. Il joue au tennis de table à la maison et aime pêcher.

« J’aime la pêche parce que ça prend de la patience », précise-t-il.

Il joue au piano, chante et maîtrise quatre langues. Il parle français, anglais, vietnamien avec son père et espagnol avec sa mère, originaire du Salvador.

Il n’a pas le temps de jouer aux jeux vidéo.

« Je n’aime même pas ça de toute façon, se défend Andy. Moi ce que j’aime, c’est de jouer dehors. »

« Quand il avait 5 ans, je l’ai amené au magasin de jouets et ça ne l’intéressait déjà plus, explique sa maman, Yurie Artola. Tout ce qu’il voulait faire, c’était de jouer au golf. C’est une fierté pour nous de le voir grandir et exceller au golf. »

Un golfeur de 11 ans qui n’aime pas les jeux vidéo. Voilà déjà une histoire hors du commun.

Le prochain chapitre, qui pourrait s’écrire dès dimanche, alimentera encore plus ses rêves.