Malgré son exclusion des séries, Joël Bouchard est convaincu que le Rocket progresse

Dans un tel contexte, il aurait été normal pour l’entraîneur-chef, Joël Bouchard, d’afficher sa déception face à la situation difficile dans laquelle il se trouve.

Cependant, il n'a rien laissé paraître lors de sa rencontre avec les journalistes. Au contraire, il a préféré mettre l’accent sur les leçons apprises par ses jeunes troupiers durant la saison.

Il ne faut pas se fier seulement aux victoires et aux défaites. On a eu de belles séquences avec une équipe extrêmement jeune. Je pense que ce sont les blessures qui nous ont affectés énormément. On a perdu plusieurs joueurs dans la dernière semaine seulement. Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval

Lorsque lui demande ce qui le rend le plus fier de la saison de son équipe, malgré le fait que le Rocket ne participera pas aux séries éliminatoires, Joël Bouchard parle de l’attitude de ses joueurs et surtout du fait qu’ils ont été réceptifs durant toute la saison.

Les joueurs ont adopté notre philosophie d’équipe. Dans les entraînements ou dans les matchs, les joueurs sont impliqués à 100 %. On peut le voir avec les victoires que nous avons eues à l’étranger après Noël, avec une équipe qui avait beaucoup de difficulté à l’emporter sur des patinoires adverses. On voit que les joueurs tentent de faire ce qu’on leur demande et ça fonctionne. Le résultat n’est pas toujours une victoire, mais je me dois d’être juste et d’avoir le recul et l’expérience pour savoir ce que les joueurs sont en mesure de me donner. Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval

L’entraîneur du Rocket est conscient que l’équipe doit gagner, mais il sait aussi que le rôle principal du club-école du Tricolore est de développer des joueurs de hockey pour le grand club. C’est ce qui rend cette fin de saison moins amère pour celui qui a joué 364 matchs avec 8 équipes dans la Ligue nationale de hockey.

Cayden Primeau fait ses premiers pas

C’est dans ce contexte de fin de saison aigre-doux que le gardien espoir Cayden Primeau a donné ses premiers coups de patin dans l’organisation du Canadien depuis la signature de son contrat.

Le jeune de 19 ans, qui est le fils de Keith Primeau, ancien joueur de centre robuste qui a joué plus de 900 matchs dans la LNH, a participé à quelques exercices en compagnie de l’entraîneur des gardiens de but du Rocket.

Cependant, comme il a été annoncé lors de la signature de son contrat, Primeau ne jouera pas avec le Rocket de Laval cette saison.

Joël Bouchard a expliqué l’équipe n’aura pas d’entraînement sur glace d’ici la fin de la saison en raison de la fréquence des matchs. De plus, le jeune homme doit retourner à l’université dans une semaine pour terminer sa session d’études en droit criminel et en psychologie.

Le gardien espoir des Canadiens de Montréal Cayden Primeau s'est entraîné pour la première fois au domicile du Rocket de Laval, le club-école du Tricolore Photo : Radio-Canada / Étienne Gosselin

On est juste content de l’avoir ici, c’est le fun de l’avoir avec nous, on a son chandail (pour la séance de photo). On va passer du temps avec lui et on va le laisser aller terminer sa session universitaire quand on va partir sur la route. Ce n’est pas une situation où tu veux faire jouer un jeune. Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket

Pour ce qui est du principal intéressé, il s’est dit très excité de se joindre au club lavallois. Arrivé jeudi matin à Montréal, il a pu assister à la défaite du Rocket à Laval.

Tout s’est passé rapidement, mais je suis évidemment très excité d’être ici. Je vais évidemment m’ennuyer de mon université, mais je suis content de pouvoir venir ici et acquérir de l’expérience à ce niveau. Cayden Primeau

Le gardien de 1,92 m (6 pi 3 po), qui a été repêché au 7e tour et au 199e rang du repêchage de 2017, a une progression fulgurante qui fait dire à certains qu’il pourrait éventuellement être un adjoint de choix à Carey Price.

Primeau compte justement le cerbère du Tricolore parmi ses modèles, de même que Pekka Rinne et Sergei Bobrovsky. Pour l’instant, il devra se concentrer sur son rôle d’élève autant sur la glace qu’à l’extérieur.

Cayden Primeau s'est entraîné au domicile du Rocket de Laval pour la première fois depuis la signature de son contrat avec les Canadiens de Montréal Photo : Radio-Canada / Étienne Gosselin

« Je veux juste donner raison à l’organisation de m’avoir repêché et de me faire confiance. Pour l’instant je veux profiter de l’occasion pour apprendre. Je dois cependant m’assurer de terminer mes études sur une bonne note. »

Bref, l’avenir est prometteur pour le nouveau numéro 31 du Rocket de Laval.