Charles Leblanc et Abraham Toro commencent leur saison aux portes des majeures

Rejoint à Frisco mercredi soir, Charles Leblanc venait tout juste de finir d’emménager dans un appartement avec trois coéquipiers. Dans le baseball mineur, les jeunes espoirs ne vivent pas dans la ouate.

« Je vais dormir sur un matelas gonflable installé dans la salle à manger(!). Nous gagnons peu d’argent et les loyers sont chers. Alors nous prenons tous les moyens possibles pour économiser », a expliqué le sympathique Lavallois.

L’an dernier, au niveau « A fort », alors qu’il portait les couleurs des Wood Ducks de Down East (Ligue de la Caroline), Leblanc s’est hissé parmi les meneurs de la ligue dans à peu près toutes les catégories offensives. Il a maintenu la 13e moyenne au bâton (,274), fini 4e pour les coups sûrs (128) et maintenu la 13e moyenne combinée puissance/présence sur les sentiers (,770).

***

Cette domination lui a valu de participer au match des étoiles de la Ligue de la Caroline. Puis à la fin du calendrier, les dirigeants des Rangers ont jugé que Leblanc avait mérité sa place dans la Ligue automnale de l’Arizona, où les 30 organisations de la MLB envoient leurs meilleurs espoirs afin de peaufiner leur développement. Le Québécois y a maintenu une moyenne de ,292.

« Cette présence dans la Ligue automnale m’a fait réaliser bien des choses. Beaucoup de gens disent que le niveau AA n’est pas facile à franchir. Or, j’affrontais surtout des joueurs de niveau AA et AAA dans la Ligue d’automne et ça ne m’a pas du tout affecté. La compétition était forte et les lanceurs étaient meilleurs, mais je me sentais à ma place . Ça m’a donné confiance et c’est encore ce que je ressens alors que commence la saison », confie-t-il.

Pour mieux se préparer à cette cruciale saison dans son processus de développement, Charles Leblanc s’est présenté au camp des Rangers dès le début de février, avec un mois d’avance, afin de travailler sur son jeu défensif. Comme il fallait s’y attendre, les Rangers l’ont promu au niveau AA, avec les RoughRiders de Frisco.

« Je me sens bien et je suis content que ça débute! La route menant aux ligues majeures est longue, mais on commence à voir la fin. Il ne reste plus beaucoup d’étapes. On cogne à la porte des "Big". On est rendus là », lance Leblanc, qui a surtout partagé son temps de jeu défensif entre les positions de troisième-but et de deuxième-but au cours des dernières saisons.

***

Abraham Toro s'élance dans un match préparatoire des Astros de Houston le 24 février Photo : Getty Images / Joe Robbins

Les amateurs de baseball québécois se sont intéressés de très près aux succès d’Abraham Toro durant le camp. Le Longueuillois a passé presque toute la période du camp avec la formation des ligues majeures des Astros de Houston.

En 25 matchs dans la Ligue des pamplemousses, Toro a cogné 15 coups sûrs (dont 2 circuits) et maintenu une impressionnante moyenne de ,341. Cette saison, Toro portera les couleurs des Hooks de Corpus Christi au niveau AA.

« Les Astros ont donné une chance à Abraham de se faire valoir au camp des majeures et j’étais content pour lui. Je lui ai envoyé quelques textos pour le féliciter et l’encourager à continuer », raconte Leblanc, qui a pour sa part eu droit à six présences au bâton au camp des Rangers.

Nous affronterons l’équipe d’Abraham, ici à Frisco, dès notre deuxième série de la saison. Ça nous donnera l’occasion de jaser un peu! Charles Leblanc

La présence de Leblanc et de Toro aux portes des majeures constitue un grand pas en avant pour le système de développement de Baseball Québec. Au cours des 30 dernières années, le Québec a surtout produit des lanceurs et quelques receveurs.

Les deux derniers joueurs d’avant-champ québécois à avoir évolué dans les majeures ont fait carrière dans les années 1960. Il s’agit de Pete Ward (White Sox de Chicago) et de Tim Harkness (Mets de New York).