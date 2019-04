Passeport en main, Harry Novillo sera avec l'Impact à New York

L'entraîneur de l'Impact de Montréal, Rémi Garde, a assuré jeudi que l'attaquant Harry Novillo accompagnera ses coéquipiers à New York pour y affronter le NYCFC, samedi après-midi.

En mêlée de presse, Garde a assuré qu'il pourra cette fois compter sur lui en l'absence d'Ignacio Piatti, qui ratera un deuxième match de suite à cause d'une blessure à un genou.

La semaine dernière, l'attaquant français n'a pu faire le déplacement à Kansas City, où le onze montréalais a été malmené 7-1, parce qu'il avait perdu son passeport, une histoire qui a fait bien du bruit.

L'entraîneur a affirmé que la dossier du passeport de Novillo était « réglé » et que le numéro 7 avait reçu son nouveau document de voyage.

Rémi Garde a par ailleurs confirmé qu'une sanction allait être imposée à Harry Novillo pour son manquement, sans donner plus de détails.

Il s'est contenté de dire que « parfois, on lave le linge sale en famille et l'important, c'est qu'il soit lavé » et que la situation serait réglée à l'interne.

La tâche de l'Impact (2-0-2) à New York ne sera pas plus simple qu'à Kansas City. Au Yankee Stadium, le onze montréalais jouera sur une surface pensée pour le baseball et peu appréciée de nombreux joueurs pour ses dimensions hors-normes. L'Impact revendique d'ailleurs une fiche de 0-3-1 au domicile du NYCFC depuis que l'équipe y a élu domicile en 2015.

Le NYCFC (0-3-1) n'a toutefois toujours pas savouré la victoire en MLS cette saison et n'a marqué que quatre petits buts en quatre matchs.