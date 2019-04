Mondial de hockey féminin : le Canada assomme la Suisse à son premier match

Efficaces en récupération de rondelle, les Canadiennes se sont inscrites deux fois au pointage en l'espace de 1 min 28 s en milieu de première période.

L'attaquante Brianne Jenner a d'abord survolé la patinoire sur le flanc gauche avant de remettre la rondelle à Loren Gabel, qui, bien postée devant le filet, a déjoué la gardienne suisse sous la mitaine d'un tir des poignets. Il s'agit du premier but de la jeune Ontarienne de 21 ans dans le maillot unifolié.

Quelques secondes plus tard, le Canada a profité de l'incapacité de la Suisse à dégager son territoire et Natalie Spooner a fait un copier-coller du premier but. Spooner a accepté une passe de Sarah Nurse devant le filet et la Suisse Andrea Brandli a encore une fois été battue du côté de la mitaine.

Après une deuxième période sans histoire, le Canada a effectué une poussée de quatre buts en troisième.

En début d'engagement, Emily Clark a d'abord profité d'une mêlée au filet pour inscrire son premier but du tournoi. Elle est revenue à la charge six minutes plus tard en déviant un tir de la ligne bleue de Jocelyne Larocque.

Jamie Rattray et Blayre Turnbull ont complété la marque pour le Canada en fin de troisième période

À noter que la capitaine Marie-Philip Poulin n’a fait aucune présence même si elle a revêtu son équipement et pris place sur le banc. Blessée au bas du corps, la Québécoise avait plutôt un rôle de soutien pour cette première rencontre.

Enfin, Mélodie Daoust n'a pas récolté de point dans le premier match de sa carrière au mondial, tournoi qu'elle avait toujours raté à cause de blessures.

Le prochain match des Canadiennes sera plus relevé. Elles affronteront leurs grandes rivales américaines, samedi, dans ce qui devrait être un avant-goût de la finale. Ces deux équipes se sont partagé tous les titres depuis le premier mondial, en 1990.