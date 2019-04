Un autre match de séries pour le Canadien à Washington

Encore une fois, le Canadien jouera sa saison, jeudi, contre les Capitals à Washington. Une victoire le gardera au plus fort de la course pour une place dans les séries. Une défaite compliquerait les choses.

Le Tricolore (43-29-8) affiche 94 points, un de moins que les Hurricanes de la Caroline (44-29-7) et le même nombre que les Blue Jackets de Columbus (45-31-4), les deux équipes qui ont les derniers billets pour les séries dans l’Est avant les matchs de jeudi.

Les Jackets ont l'avantage sur le CH, puisqu'ils ont trois victoires de plus en 60 minutes ou en prolongation, 44 contre 41, premier critère de bris d’égalité.

La marge d'erreur demeure mince, mais elle l'est depuis un bon moment déjà.

Les joueurs de Claude Julien se sont offert deux grosses pointures, les Jets de Winnipeg et le Lightning de Tampa Bay, pour amorcer une difficile séquence de quatre matchs pour conclure leur saison. Après les Capitals, ils ont rendez-vous samedi au Centre Bell avec les Maple Leafs de Toronto.

« Je l'ai dit en début de saison, je croyais que nous avions un bon groupe, a confié Julien après la victoire contre le Lightning. Plus nous avançons, plus nous voyons ce groupe-là grandir et s'améliorer.

« Une chose est sûre, il y a beaucoup de caractère dans le vestiaire. Nous nous sommes donné une chance et nous nous croisons les doigts pour bien finir la saison et la prolonger. Je crois que les partisans le méritent, et les joueurs aussi. »

Ce match à Washington est aussi très important pour les Capitals (47-25-8). Une victoire leur assurerait le titre de la Division métropolitaine pour une quatrième saison d'affilée. Ils pourraient le décrocher quand même si les Islanders de New York perdent en 60 minutes contre les Panthers de la Floride.

Le Canadien a récolté trois points sur une possibilité de quatre contre les champions de la Coupe Stanley cette saison, avec une victoire de 6-4 le 1er novembre et une défaite de 5-4 en prolongation le 19 novembre, deux matchs disputés à Montréal.